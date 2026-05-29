È deceduta la bambina investita dall’auto del padre: l’incidente è avvenuto nel cortile di casa a Portocannone.





Una tragica notizia ha scosso la comunità di Portocannone, un comune situato nella provincia di Campobasso, dove una bambina di soli 22 mesi è morta in ospedale a seguito di un incidente avvenuto sabato scorso. La piccola, che era stata trasportata d’urgenza all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, è deceduta nel pomeriggio di giovedì 28 maggio, dopo aver lottato per la vita per diversi giorni.





L’incidente si è verificato nel cortile della casa della famiglia, dove la bambina, mentre giocava, è stata accidentalmente investita dall’auto del padre. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto di famiglia, apparentemente in pendenza, si sarebbe mossa in retromarcia, travolgendo la piccola che si trovava nei pressi del veicolo. Le condizioni della bimba erano subito apparse estremamente gravi al momento del ricovero, e nonostante gli sforzi dei medici, la situazione non è migliorata.

Dopo essere stata inizialmente portata al San Timoteo di Termoli, la bimba è stata trasferita all’ospedale pediatrico di Ancona, dove le sue condizioni sono state monitorate con attenzione. Tuttavia, le ferite riportate erano troppo gravi e, purtroppo, la piccola non è riuscita a sopravvivere. La notizia della sua morte ha suscitato un profondo cordoglio nella comunità locale, che nei giorni precedenti aveva vissuto un clima di preghiera e apprensione per la salute della bambina.

Le autorità competenti stanno attualmente conducendo un’indagine sull’incidente. Gli agenti del commissariato di Termoli, coordinati dalla Procura di Larino, stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. È stato aperto un fascicolo di inchiesta per accertare le responsabilità e le circostanze in cui si è verificato l’incidente. La comunità di Portocannone è rimasta profondamente colpita da questa tragedia, che ha toccato il cuore di molti.

In un episodio simile avvenuto in un’altra località italiana, un bimbo di tre anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un trattore guidato dal padre. Questi eventi tragici mettono in evidenza il rischio che i bambini corrono quando si trovano in prossimità di veicoli in movimento e l’importanza della vigilanza da parte degli adulti.

Il sindaco di Portocannone e altri membri della comunità si sono espressi in merito alla tragedia, sottolineando quanto sia importante garantire la sicurezza dei più piccoli nei contesti domestici e nei luoghi pubblici. La morte della bimba ha generato una profonda tristezza tra i residenti, molti dei quali hanno condiviso i loro pensieri e le loro condoglianze attraverso i social media e durante le riunioni pubbliche.

La famiglia della bimba ha chiesto rispetto per il loro dolore in questo momento difficile e ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto dalla comunità. La tragedia ha messo in luce la fragilità della vita e l’importanza di prendersi cura dei bambini in ogni momento.

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