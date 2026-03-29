È la 22enne Chiara Tenore la vittima dello scontro tra auto e camion, gravissimo il cognato





Una terribile tragedia si è consumata nella serata di venerdì 27 marzo, quando Chiara Tenore, una ragazza di soli ventidue anni, è rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata, nella zona industriale del Comune di Sermoneta, in provincia di Latina. L’auto su cui viaggiava insieme al cognato si è scontrata violentemente con un camion, causando la morte sul colpo della giovane e il grave ferimento dell’uomo che si trovava al suo fianco. Il conducente del mezzo pesante, un uomo di quarantuno anni, è rimasto invece illeso.





Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagini da parte dei carabinieri della stazione locale, che stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica.

La notizia della scomparsa di Chiara Tenore ha sconvolto l’intera comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia della ragazza in questo momento di profondo dolore. Numerosi i messaggi di cordoglio e affetto condivisi sui social network per ricordare la giovane, che lavorava come barista in un locale a Pontenuovo. Tra i tanti messaggi d’addio, spicca quello di un’amica, Elisa: “Questa foto te l’ho scattata due settimane fa… Tu intenta a scegliere il tuo lato migliore, bella come il sole, pazza, pazza della vita, delle amicizie… Tu amore mio hai lasciato un vuoto incolmabile. Le tue frasi in dialetto al bar che rallegravano, quel viso che dava gioia… Vola alto anima bella”.

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, Chiara Tenore era alla guida della sua Toyota Aygo e viaggiava in compagnia del cognato, un uomo di trentanove anni. Per cause ancora da accertare, l’auto si è scontrata con un camion all’incrocio tra via della Tecnica e via Fontana Murata. L’impatto è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo alla giovane conducente. I soccorsi sono stati immediatamente allertati tramite il Numero Unico delle Emergenze 112 e sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Purtroppo, per Chiara Tenore non c’è stato nulla da fare: il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso sul luogo dell’incidente. Il cognato, invece, è stato trovato in condizioni critiche e trasportato d’urgenza con un’eliambulanza all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni restano gravi e sotto stretta osservazione.

Il conducente del camion coinvolto nello scontro non ha riportato ferite nell’incidente. Gli uomini dell’Arma hanno effettuato i rilievi sul luogo del sinistro per ricostruire con esattezza cosa abbia portato alla collisione tra i due veicoli. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, e le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità.

La morte improvvisa di Chiara Tenore ha lasciato un vuoto profondo nella comunità di Sermoneta e dintorni. La giovane era conosciuta e apprezzata per il suo carattere solare e la sua energia contagiosa. La sua perdita ha scosso amici, parenti e clienti abituali del bar dove lavorava a Pontenuovo. La data dei funerali non è stata ancora fissata, ma si attende che venga presto comunicata per consentire a tutti coloro che l’hanno conosciuta di darle l’ultimo saluto.

Questo tragico episodio si aggiunge alla lunga lista di incidenti stradali che coinvolgono giovani vite sulle strade italiane. Proprio ieri sera, un altro tragico incidente ha avuto luogo a Guidonia, dove uno scontro tra due moto ha causato la morte di un diciannovenne e il grave ferimento dell’altro motociclista coinvolto.

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