È morta Emma Bonino, storica leader radicale e fondatrice di +Europa: aveva 78 anni

Emma Bonino è morta a 78 anni. La fondatrice di +Europa, storica esponente dei Radicali, era stata ricoverata il 7 settembre a Roma a seguito di un’insufficienza respiratoria: aveva avuto un tumore ai polmoni tra il 2015 e il 2023. In cinquant’anni di carriera politica Bonino ha portato avanti moltissime battaglie, dall’aborto alla Corte penale internazionale. Parlamentare, ministra e commissaria europea, in tre occasioni fu candidata al Quirinale.

È morta Emma Bonino, fondatrice di +Europa e storica esponente del Partito radicale. Aveva 78 anni. Nata il 9 marzo 1948 a Bra (Cuneo), Bonino è stata una delle figure più note della politica radicale italiana ed europea: la lunga militanza politica al fianco di Marco Pannella, dalla lotta per il diritto all’aborto negli anni Settanta al lavoro per istituire la Corte penale internazionale negli anni Ottanta e Novanta; fino all’incarico di commissaria Ue tra il 1995 e il 1999, le tre candidature a presidente della Repubblica e la fondazione, nel 2017, di +Europa. È stata la prima esponente radicale a ricoprire il ruolo di ministra: nel 2006, nel secondo governo Prodi, e poi nuovamente nel 2013 nel governo Letta.





Aveva annunciato nel 2015 di essere malata di microcitoma polmonare, un tumore al polmone. Nel 2023 aveva poi dichiarato di essere guarita. Negli ultimi anni, Bonino era stata ricoverata più volte: a ottobre 2024 e a novembre 2025, sempre per problemi respiratori. L’ultimo ricovero era arrivato lunedì 7 settembre all’ospedale Santo Spirito di Roma.

La notizia del decesso di Bonino è stata diffusa dai Radicali: “Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro Paese e del mondo libero”.