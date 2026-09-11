Sigfrido Ranucci demolito definitivamente da Maurizio Crozza nello spot che lancia la nuova edizione del suo show

Più o meno 60 secondi di spot, in cui Crozza veste i panni di Sigfrido che parla di Sigfrido, come spesso accaduto negli ultimi giorni, ma lo fa in terza persona quasi come fosse un caso raccontato dal programma di Rai Tre: «Buonasera. Se io Ranucci fossi ancora il conduttore di Report, come mi occuperei del caso Ranucci?» esordisce Crozza in camicia bianca e pantaloni jeans con cinta in vista «Non è inquietante che Ranucci, il più grande giornalista d’inchieste d’Italia, l’ultimo baluardo della libertà d’informazione, fosse amico fraterno di un terrificante faccendiere pregiudicato? Abbiamo provato a telefonare a Ranucci per chiederglielo».

Vicino al conduttore versione Crozza si sente suonare un cellulare. Ed è allora che il comico parla in prima persona: «Squilla il telefono… ma io non rispondo…»

E poi le domande immancabili a cui il vero giornalista Rai ha sempre rivolto ai telespettatori, durante o a margine, come commento dei servizi e delle inchieste mandate in onda. E sulle quali Crozza si scatena sottolineando la grande considerazione che Sigfrido ha per Sigfrido: «Ecco, quale sarà il futuro di Ranucci? Entrerò in politica? presidente della Repubblica? Protagonista di un film della Marvel? Aspetteremo e vedremo».

Poi il cellulare che squilla di nuovo: «Scusate, questa volta rispondo, perché è Al Capone, un amico fraterno…. Dimmi Al…». (VIDEO)