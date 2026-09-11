Sigfrido Ranucci demolito definitivamente da Maurizio Crozza nello spot che lancia la nuova edizione del suo show

Sigfrido Ranucci al centro della satira pungente di Maurizio Crozza. E’ lui, il giornalista Rai ex conduttore di Report, il protagonista dell’imitazione scelta dal famoso comico genovese, per lanciare la nuova edizione del programma “Fratelli di Crozza” che riprenderà ad ottobre.
Crozza imita Ranucci: «Se fossi ancora a Report come mi occuperei del caso Ranucci?» Poi la telefonata di ‘Al Capone’ «un amico fraterno…»
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