È morta Jennifer Runyon, l’attrice di “Ghostbusters” aveva 65 anni. La famiglia: «Un percorso lungo e impegnativo»





Jennifer Runyon, attrice statunitense nota al grande pubblico per le apparizioni in “Ghostbusters” e per un ruolo di primo piano nella sitcom “Charles in Charge”, è morta all’età di 65 anni. A comunicare il decesso è stata la famiglia, che ha pubblicato un messaggio su Facebook. La notizia è stata ripresa anche da Tmz.





Nel post, i familiari hanno informato amici e fan della scomparsa dell’attrice, avvenuta la scorsa settimana. Nel testo condiviso online si legge: «Venerdì sera scorso la nostra amata Jennifer è mancata. È stato un viaggio lungo e arduo che si è concluso con lei circondata dalla sua famiglia». La famiglia ha aggiunto che «sarà sempre ricordata per il suo amore per la vita e la sua dedizione alla famiglia e agli amici», chiudendo il messaggio con: “Riposa in pace, nostra Jenn”.

Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte. Tuttavia, le parole scelte dai familiari, con il riferimento a un “viaggio lungo e arduo”, lasciano intendere che l’attrice potrebbe aver affrontato una lunga battaglia contro una malattia. Al momento, non risultano comunicazioni ufficiali ulteriori su diagnosi o condizioni mediche, né indicazioni su eventuali cerimonie o commemorazioni pubbliche.

Jennifer Runyon ha costruito la parte più riconoscibile della propria carriera tra gli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, in un periodo in cui la televisione generalista e il cinema commerciale offrivano numerose opportunità a interpreti capaci di muoversi tra generi diversi. Il suo nome è legato, in particolare, a due titoli molto popolari: “Ghostbusters” e “Charles in Charge”.

Nel celebre film del 1984 “Ghostbusters”, divenuto un fenomeno internazionale e ancora oggi punto di riferimento per gli appassionati di cinema fantastico e commedia, Runyon compare in una scena rimasta impressa a molti spettatori: quella dell’esperimento di psicocinesi. Si tratta di una sequenza che, pur non occupando una parte centrale della trama, è diventata uno dei momenti più citati del film, contribuendo a fissare nell’immaginario collettivo alcune delle sue gag e delle sue atmosfere.

Parallelamente, Jennifer Runyon ha ottenuto una riconoscibilità duratura grazie al ruolo di Gwendolyn Pierce nella sitcom “Charles in Charge”, serie che nel tempo ha consolidato un seguito fedele, soprattutto tra chi è cresciuto con la programmazione televisiva degli anni Ottanta. La sua presenza nel cast le ha consentito di entrare stabilmente nel circuito delle produzioni seriali dell’epoca, costruendo un profilo professionale associato ai volti della televisione americana di quegli anni.

Oltre ai titoli più noti al grande pubblico, la carriera dell’attrice comprende anche partecipazioni in produzioni televisive diverse per tono e formato. Runyon è apparsa nella soap opera “Another World” e in serie di successo e lunga durata come “Quantum Leap” e “Murder, She Wrote”, contesti molto differenti tra loro: dalla fantascienza con elementi drammatici alle storie investigative. Queste esperienze hanno contribuito a definire un percorso lavorativo caratterizzato da continuità e versatilità, con apparizioni in produzioni capaci di raggiungere un pubblico ampio e trasversale.

Negli anni più recenti, secondo quanto riportato, Jennifer Runyon si era progressivamente allontanata da Hollywood, riducendo l’attività nello spettacolo. Nonostante la minore presenza in nuove produzioni, ha mantenuto una certa notorietà tra gli appassionati del cinema e della televisione classici degli anni Ottanta, anche grazie alla circolazione costante dei titoli a cui ha preso parte e alla loro disponibilità nel tempo attraverso repliche, home video e piattaforme.



