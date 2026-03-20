È morto Chuck Norris, l’attore aveva 86 anni





Chuck Norris, attore e artista marziale tra i volti più riconoscibili del cinema d’azione statunitense, è morto all’età di 86 anni. La notizia è stata diffusa dal sito americano TMZ, che ha riferito del decesso avvenuto giovedì mattina alle Hawaii. A confermare la scomparsa è stato un comunicato attribuito alla famiglia dell’attore.





Nel testo diffuso in occasione dell’annuncio si legge: “È con profondo dolore che la nostra famiglia annuncia l’improvvisa scomparsa del nostro amato Chuck Norris, avvenuta ieri mattina [giovedì]. Pur desiderando mantenere riservate le circostanze, vi preghiamo di sapere che era circondato dalla sua famiglia e che ora riposa in pace”. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle cause della morte.

La notizia della scomparsa di Chuck Norris chiude la vicenda artistica di una figura che, nel corso di diversi decenni, ha legato il proprio nome sia al cinema d’azione sia alla televisione, costruendo un’immagine pubblica rimasta molto riconoscibile anche negli anni successivi al periodo di maggiore popolarità.

Prima di affermarsi come attore, Norris aveva costruito la propria reputazione nel mondo delle arti marziali. L’avvicinamento allo sport risale alla giovinezza, con un percorso che lo portò a distinguersi soprattutto nel karate. A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta ottenne numerosi risultati agonistici, prima in competizioni professionistiche organizzate in California e successivamente anche in tornei di rilievo nazionale. Proprio quella esperienza contribuì in modo decisivo alla definizione del profilo che in seguito avrebbe portato sul grande schermo.

L’esordio cinematografico arrivò nel 1969 con Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm, primo passaggio davanti alla macchina da presa in una carriera ancora agli inizi. La svolta in termini di notorietà arrivò però pochi anni più tardi, nel 1972, con L’urlo di Chen terrorizza anche l’occidente. In quel film, Chuck Norris affronta Bruce Lee in una delle sequenze più note del cinema di arti marziali, ambientata al Colosseo. Quella scena contribuì in maniera determinante a far conoscere il suo volto al pubblico internazionale.

Dopo quel titolo, l’attore prese parte a diverse produzioni legate al genere marziale, consolidando una presenza sempre più stabile nel settore. A partire dagli anni Ottanta, la sua immagine si associò in modo ancora più netto al cinema d’azione americano. In quel periodo fu protagonista di film come Rombo di tuono, Delta Force, Una magnum per McQuade e Il codice del silenzio, titoli che ne rafforzarono la popolarità presso il grande pubblico e che contribuirono a definirne il profilo di interprete specializzato in ruoli fisici, essenziali e legati a personaggi dalla forte presenza scenica.

Negli anni Novanta arrivò poi uno dei passaggi più rilevanti della sua carriera, con la serie televisiva Walker Texas Ranger. Il ruolo di Cordell Walker gli diede una visibilità ancora più ampia e continuativa, soprattutto sul piccolo schermo. La serie, trasmessa anche in Italia sulle reti Mediaset e in particolare su Italia 1, ebbe una lunga circolazione televisiva e contribuì a rendere Chuck Norris un volto familiare anche per il pubblico italiano. L’interpretazione del ranger texano divenne nel tempo uno dei ruoli più identificativi della sua carriera.

Con il passare degli anni, Norris ha mantenuto una forte riconoscibilità pubblica anche oltre l’attività cinematografica e televisiva. Nella fase più recente della sua vita, il suo nome è stato infatti associato a un fenomeno di cultura digitale che lo ha trasformato in un simbolo ricorrente dell’universo dei meme. La sua figura è stata spesso utilizzata online come rappresentazione iperbolica di forza, resistenza e invincibilità, contribuendo a rinnovarne la notorietà presso generazioni diverse da quelle che lo avevano conosciuto nel periodo di massima esposizione artistica.

Proprio questa presenza costante nell’immaginario collettivo ha fatto sì che, negli anni, circolassero più volte false notizie relative alla sua morte. In diverse occasioni il nome di Chuck Norris è infatti comparso in contenuti ingannevoli o non verificati sul web, circostanza che ha reso ancora più evidente la cautela con cui la notizia attuale è stata accolta nelle prime ore della diffusione. Non a caso, TMZ ha scelto di accompagnare la notizia con il titolo: “Chuck Norris è morto (sì, stavolta davvero)”.

La morte di Chuck Norris riporta l’attenzione su una delle figure più rappresentative del cinema d’azione statunitense tra gli anni Settanta, Ottanta e Novanta. La sua traiettoria professionale si è sviluppata tra sport agonistico, film di combattimento, action movie e serialità televisiva, con una continuità di immagine che ha attraversato diverse fasi dell’industria dell’intrattenimento americana.

Il suo nome resta legato a una stagione precisa del cinema popolare internazionale, in cui le arti marziali e l’azione hanno occupato uno spazio centrale nella produzione commerciale e nell’immaginario del pubblico. In questo contesto, Chuck Norris ha rappresentato per lungo tempo un riferimento riconoscibile, capace di attraversare il grande schermo, la televisione e, più tardi, anche l’ambiente digitale.



