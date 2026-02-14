È morto Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich: fu l’ultimo a sentirla prima della scomparsa





È scomparso Claudio Sterpin, l’uomo che era legato a Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio successivo nel boschetto dell’ex Ospedale Psichiatrico. Sterpin, ex maratoneta, aveva 86 anni ed è deceduto a Trieste. La notizia della sua morte è stata divulgata ieri sera, 13 febbraio, dalla trasmissione Quarto Grado, e ha rapidamente fatto il giro della città, rimbalzando sui social media.





Claudio Sterpin era noto per essere stato l’ultimo a parlare al telefono con Liliana la mattina in cui è scomparsa. Ha sempre sostenuto di avere con lei una relazione affettuosa, affermando che avrebbero presto avviato una convivenza se non fosse accaduto il dramma della sua scomparsa. La vicenda di Liliana Resinovich ha suscitato un ampio interesse mediatico e pubblico, con diverse indagini e discussioni che si sono susseguite nel tempo.

Il caso di Liliana, la cui scomparsa ha colpito profondamente la comunità di Trieste, ha sollevato molte domande e ha portato a un’intensa copertura giornalistica. Il suo corpo è stato ritrovato nel boschetto, e le circostanze della sua morte sono state oggetto di indagine da parte delle autorità. La relazione tra Sterpin e Liliana è stata analizzata nel contesto delle indagini, con Sterpin che ha sempre cercato di difendere la propria posizione e il legame che aveva con la donna.

La notizia della sua morte ha suscitato reazioni tra amici e conoscenti, molti dei quali hanno condiviso ricordi e riflessioni sulla vita di Sterpin. Era conosciuto per la sua passione per la maratona e per il suo impegno nella comunità. La sua figura era associata non solo alla scomparsa di Liliana, ma anche a un’epoca di cambiamenti e sfide nella vita di molte persone a Trieste.

In seguito alla scomparsa di Liliana, Sterpin era stato al centro di diverse speculazioni e discussioni. La sua testimonianza e il suo ruolo nella vicenda erano stati esaminati con attenzione, e la sua morte ha aggiunto un ulteriore strato di complessità a una storia già tragica. Gli amici di Sterpin hanno descritto la sua personalità come calorosa e accogliente, sottolineando il suo desiderio di creare legami significativi con le persone intorno a lui.

La morte di Claudio Sterpin segna la fine di un capitolo in una storia che continua a suscitare interesse e preoccupazione nella comunità. La sua scomparsa ha riaperto il dibattito su quanto avvenuto a Liliana Resinovich e su come il caso possa influenzare le indagini future. La speranza è che, nonostante la perdita di Sterpin, si possano continuare a cercare risposte e giustizia per Liliana e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragica vicenda.



