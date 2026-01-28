È nota come la donna con “le labbra più grandi del mondo”—ma ecco com’era prima di tutte le operazioni

Tutto è iniziato con qualche iniezione di troppo.





Andrea Ivanova ha speso oltre 26.000 dollari solo per i filler alle labbra, guadagnandosi così il titolo (non ufficiale) di donna con “le labbra più grandi del mondo”.

Dal 2018, Ivanova ha iniziato a trasformare radicalmente il proprio aspetto: non solo con riempitivi labiali eccessivi, ma anche con interventi di rimodellamento del mento, allungamento del volto, scultura della mascella e aumento degli zigomi, secondo quanto riportato dal Daily Mail.

Dopo tutti questi interventi, l’influencer bulgara ha finito per assomigliare a una vera e propria bambola Bratz in carne e ossa.

Entro il 2022, Ivanova aveva già subito circa 32 procedure estetiche nel suo tentativo di assomigliare al celebre giocattolo.

Ora, però, sono emerse alcune foto del suo volto prima delle operazioni—e il cambiamento è davvero sorprendente.

Ivanova ammette di sapere che la sua mancanza di una vita sentimentale potrebbe essere legata proprio all’aspetto così estremo. Ma, a quanto pare, né questo né i rischi noti per la salute l’hanno mai fermata.

“Il mio medico aveva paura di iniettare ancora acido ialuronico nelle labbra, ma ero determinata: volevo di più e non smetterò,” ha raccontato alla stampa.

Ha aggiunto che il suo intento era anche sperimentare su se stessa, per osservare come il corpo avrebbe reagito a quantità sempre più elevate di filler.

Nonostante i ripetuti avvertimenti da parte dei medici, che la sua ossessione per le iniezioni potesse essere pericolosa—persino letale—la modella continua imperterrita.

Oltre agli interventi sul viso, Ivanova si è sottoposta anche a mastoplastica additiva, passando da una 75C a una 75E.

Per quanto possano sembrare interventi estremi, almeno Ivanova non ha avuto un esito catastrofico come è accaduto ad un’altra modella…

Chelsea Robinson, ad esempio, avrebbe speso oltre 140.000 dollari in interventi estetici.

Nel 2019, a 29 anni, si è recata a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana, per sottoporsi a un impianto ai glutei.

Dopo il ritorno a casa, mentre si allenava in palestra, ha avvertito qualcosa di strano…

Dopo essere tornata in Inghilterra e essersi ripresa dall’intervento, Chelsea Robinson andò in palestra come sempre… quando all’improvviso sentì che qualcosa non andava.

Si toccò i glutei e capì subito che non era normale: uno degli impianti si era spostato, causando dolore e deformità.

Fortunatamente non si trattò di un crollo totale come in altri casi davvero gravi, ma fu sufficiente per farle capire quanto rischioso possa essere cercare di ottenere risultati “estremi” con la chirurgia estetica.