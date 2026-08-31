Ecco cosa significa il linguaggio del corpo del tuo partner durante il sesso





Ci sono diversi segnali fisici che il tuo partner può dare che indicano un linguaggio del corpo forte e appassionato durante il sesso.





Per dire che sono osservatrice durante gli appuntamenti è un grande eufemismo. Non posso fare a meno di analizzare ogni azione e modo di fare del mio appuntamento: la scelta della bevanda, le parole scelte, il modo in cui continua a rimbalzare la gamba destra o a toccarsi il labbro inferiore. E se tratti le serate di appuntamenti con la stessa mentalità da Sherlock Holmes che ho io, probabilmente ti starai chiedendo cosa riveli realmente il linguaggio del corpo del tuo partner durante il sesso sui suoi sentimenti in quel momento. Ad esempio, cosa significa quando ti trovi a baciarti durante il sesso? Cosa succede se il tuo partner bacia o accarezza i tuoi piedi? Il tuo linguaggio del corpo a letto insieme può davvero dire molto.

Proprio la scorsa settimana, un’amica mi ha detto che un ragazzo le ha infilato più dita in bocca mentre si baciavano. Come se stesse facendo un artiglio da dinosauro e semplicemente infilasse la mano nella sua bocca. Inutile dire che ero perplessa. “Cosa significa anche questo?” ha chiesto. “È come, ‘Mmm, sì, mi piace molto, voglio la tua lingua sulla mia mano?’ O, come, ‘Ho bisogno di allontanarmi dalla tua bocca per un secondo, ma ecco, baciami con il mio indice e il mio medio?’”

Non avevo risposte, solo più domande. Entrano in gioco gli esperti di linguaggio del corpo Tonya Reiman e Patti Wood. “Le dita in bocca sono una chiara rappresentazione di diverse cose,” spiega Reiman. “[Esse] sono spesso usate come strumento di fantasia — uno in cui l’individuo che mette le dita nella bocca del partner sta vivendo una fantasia orale personale. Secondariamente, è usato come un ‘test di assaggio’. Una persona mette le dita nel partner come modo per immaginare l’altro che si masturba e si gusta nel processo.” Ah, chi lo sapeva?

A quanto pare, molti altri comportamenti e modi di fare tipici — e alcuni segnali fisici non così tipici — possono indicare cosa sta realmente pensando il tuo partner o il tuo incontro. Ecco uno sguardo a cosa dice il linguaggio del corpo di qualcuno a letto sui suoi sentimenti durante il sesso, da morsi e pizzicotti vivaci a dolci baci sul collo.

01 Non possono smettere di toccarti il viso e i capelli

“Quando qualcuno tocca o accarezza i tuoi capelli e/o il viso durante il sesso, è tipicamente una dimostrazione di affetto,” dice Reiman. “Questo è primordiale; mostra che vogliono connettersi con te su un livello più profondo rispetto a quello puramente fisico. Tipicamente, chi accarezza i capelli o tocca il viso ha sentimenti genuini [per te] o è semplicemente un vero romantico.”

Wood è d’accordo. “Ci sono ricerche che parlano di come siamo attratti da teste di capelli piene e sane, perché è un segnale che quella persona potrebbe generare buoni figli se avesse un buon patrimonio genetico,” dice. “Quindi, se stiamo accarezzando, strofinando, tirando le dita tra i capelli, magari tirando leggermente i capelli, mentre lo facciamo, parte di noi sta dicendo, ‘Ooh, faremmo buoni bambini.’ È uno di quei segnali.” Aggiunge anche che qualcuno che è molto preso da te si concentrerà probabilmente sul tuo viso il più possibile — non solo perché gli piace guardarti, ma perché vogliono catalogare la tua reazione alle loro azioni.

Se il tuo partner si prende il tempo di passarti le dita tra i capelli o di accarezzarti la guancia durante il sesso, potrebbe essere un indicatore che ha forti sentimenti e, almeno a livello subconscio, pensa che tu sia reale. Se evitano completamente il tuo viso, è probabile che si sentano molto più distanti.

02 Usano un sacco di lingua quando si baciano

“Possono essere nuovi nel mondo dell’intimità, o stanno vivendo un senso di urgenza,” spiega Reiman. “Ti stanno dicendo che vogliono esplorare ogni parte di te. Tipicamente, i movimenti del corpo di questa persona corrisponderanno ai movimenti della lingua. Ad esempio, se sono veloci con la lingua, il loro incontro sessuale imiterà quell’azione.”

Fondamentalmente, se il tuo partner usa un sacco di lingua, può significare che ti vogliono e ti vogliono ora. Detto ciò, c’è la possibilità che non si rendano nemmeno conto di quanto stiano usando la lingua. Quindi, se non ti piace tutta quella azione bagnata, sentiti libera di dargli un gentile avvertimento. “La lingua è un muscolo estremamente forte, e molto spesso l’individuo non si rende conto di stare potenzialmente sovrautilizzando questo muscolo,” spiega Reiman.

03 Ti afferrano per la vita

“Ovviamente, questo è posizionale,” dice Reiman. “Uno dei motivi principali per usare questa posizione è per tirarti più dentro — in termini di penetrazione — o … ammirare e apprezzare le tue misure, il che di solito porterà qualcuno a uno stato mentale sessualmente elevato. Questo è potenzialmente evoluzione in azione.”

In altre parole, il tuo partner lo fa probabilmente perché vuole avere una migliore sensazione del tuo corpo, sia fisicamente che mentalmente (particolarmente se sono il partner penetrante in questo scenario). Vogliono capire quanto bene i vostri corpi si adattino insieme.

04 Ti toccano la fronte

Se ti trovi fronte a fronte con il tuo partner, è probabile che abbiate sentimenti piuttosto intensi l’uno per l’altro. Con le parole di Wood, questo è un gesto “bellamente simbolico.” “Vuoi essere sulla stessa lunghezza d’onda,” spiega. “Vuoi immergerti nei loro pensieri. Testa a testa, [stai dicendo,] ‘Voglio fondere le menti con te, voglio pensare ciò che stai pensando. Voglio essere così in contatto con te.’”

Un bacio sulla fronte, tuttavia, potrebbe significare qualcosa di completamente diverso. Wood dice che i baci sulla fronte (o i baci sulla sommità della testa, per quel che riguarda) sono guidati da un istinto “paterno” e “nutritivo.” Questo non significa necessariamente che il tuo partner ti veda come un bambino, ma non porta lo stesso tipo di peso emotivo di un tocco sulla fronte che unisce le menti.

05 Ti mordono o ti pizzicano

Se il tuo partner sta diventando un po’ “pizzicoso”, è probabile che stia cercando di aumentare la tua eccitazione e piacere, non di farti male. “Molte aree del corpo diventano extra sensibili a causa dell’aumento del flusso sanguigno durante l’eccitazione,” spiega Reiman. “Un morso gentile o un leggero pizzico durante questo tempo consente al tuo corpo di reagire con eccitazione mentre vengono rilasciate le endorfine e il dolore è percepito come piacere.”

06 Ti accarezzano il collo

“[Il] collo è molto una zona erogena,” dice Reiman. “Rappresenta una connessione emotiva con un’altra persona.” Aggiunge anche che il contatto visivo e il nuzzling del collo durante il sesso sono due grandi segnali che il tuo partner è emotivamente investito, e non sta solo cercando un incontro senza significato. Al contrario, se il tuo partner evita intenzionalmente il contatto visivo e non si nuzzola, significa che stanno cercando di mantenere una distanza emotiva, nonostante quanto fisicamente vicini siate in quel momento.

“Anche se non ha tanto significato quanto il contatto visivo durante il sesso, nuzzolare il collo dimostra un sentimento di connessione…” spiega Reiman. “Se [nessuno dei due] viene tentato, è più un incontro sessuale, piuttosto che un’esperienza di fare l’amore.”

07 Trascorrono molto tempo sulle tue mani e piedi

Un nuovo partner ha appena trascorso molto tempo a toccarti i piedi? A quanto pare, potrebbe non trattarsi di una situazione di feticismo per i piedi. Secondo Wood, se qualcuno si dirige direttamente verso i tuoi piedi o le tue dita, probabilmente significa che sono troppo nervosi per toccare altre parti del tuo corpo o concentrarsi sul tuo viso. Baciarti o toccarti le estremità invia un messaggio caldo, ma è anche un po’ distante. “Questo sembra più sicuro,” dice Wood. “È sexy, ma è più sicuro.”

08 Ti tengono le mani mentre vi incontrate

La tua mano non ha così tanti recettori nervosi, quindi il tuo partner non sta necessariamente cercando di eccitarti, ma vuole farti sapere che sono lì e si sentono vicini a te. “Vogliono mantenere una connessione con te che ha più intimità attaccata,” spiega Wood. “È un segno di tenerezza, ed è un segnale di connessione, piuttosto che solo passione o desiderio.”

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