Se hai 1 di queste 5 caratteristiche probabilmente sei più intelligente della media





Puoi andare a scuola quanto vuoi, ma ci sono alcune cose che ti rendono più intelligente della media con cui nasci o che fanno semplicemente parte della tua personalità. Inc. ha pubblicato oggi questa lista di 10 segnali che potresti essere più intelligente della…





Puoi andare a scuola quanto vuoi, ma ci sono alcune cose che ti rendono più intelligente della media con cui nasci o che fanno semplicemente parte della tua personalità.

Inc. ha pubblicato oggi questa lista di 10 segnali che potresti essere più intelligente della persona media che non hanno nulla a che fare con il tuo QI o se hai completato il college. Ecco alcuni dei punti salienti:

Se sei un figlio unico o il fratello maggiore.

Fondamentalmente, ricevere l’attenzione totale dei tuoi genitori all’inizio della tua vita ti ha aiutato a diventare una persona così intelligente. Quindi i figli unici e i fratelli maggiori hanno un vantaggio intellettuale sin da piccoli, il che non ha nulla a che fare con il QI dei genitori. Per le persone che hanno fratelli, il bambino più grande di solito assume il ruolo di “insegnante” nella relazione. È una storia vera, anche se mio fratello minore pensa di essere più intelligente di me, non gli lascerò mai dimenticare che gli ho insegnato a leggere.

Sei mancino.

Spiacenti destrimani, ma la scienza dice che i mancini sono naturalmente più creativi e migliori nel ricordare le cose. Secondo ricerche e studi dell’Università di Atene, le persone mancine erano migliori nel trovare rapidamente soluzioni e idee creative quando affrontavano sfide mentali.

Rimani sveglio fino a tardi.

La scienza dice che le persone che restano sveglie fino a tardi normalmente guadagnano di più e sono semplicemente più intelligenti rispetto a quelle che si svegliano presto. Gli studi mostrano che i nottambuli sono anche migliori nel ragionamento induttivo e nel pensiero innovativo. Rimanere svegli fino a tardi è un modo per prepararti al successo perché è più probabile che tu abbia una vita più confortevole.

Puoi far ridere le persone.

Uno studio condotto negli anni ’70 ha dimostrato che i comici hanno un QI più alto rispetto ad altre persone medie. Oltre a essere più intelligenti, le persone divertenti sono anche migliori nei colloqui e sono più attraenti sessualmente. Detto ciò, è stato anche dimostrato che quanto sei divertente è correlato al numero di partner sessuali che hai avuto.

Sei introverso.

Ci sono molte prove che mostrano che le persone introverse sono, in media, più intelligenti. Ad esempio, uno studio condotto dal Gifted Development Center ha mostrato che il 60 percento dei bambini dotati è introverso. Gli studi mostrano anche che gli introversi sono più intelligentemente verbali rispetto agli estroversi.

Non è che se sei una persona mattiniera, estroversa e non divertente significhi che non sei intelligente. Queste sono solo alcune caratteristiche che potrebbero indicare che sei più intelligente della media. Puoi leggere l’elenco completo qui.

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