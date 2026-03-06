Edoardo Borghini, 11 anni di condanna: uccise il figlio violento a colpi di fucile per difendere la moglie





La Corte d’Assise di Novara ha emesso una sentenza di condanna a 11 anni di carcere nei confronti di Edoardo Borghini, processato per l’omicidio del figlio Nicolò. L’uomo era accusato di aver sparato due colpi di fucile al figlio durante una violenta discussione avvenuta nella loro abitazione a Ornavasso, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. I giudici hanno riconosciuto all’imputato le attenuanti generiche e quella della provocazione, poiché avrebbe agito per difendere la moglie. L’accusa aveva richiesto una pena di 22 anni, ma la Corte ha optato per una riduzione a 11 anni.





I tragici eventi risalgono al 19 gennaio 2025, quando la situazione familiare, già compromessa da tensioni e conflitti, è degenerata in modo irreparabile. Durante il processo, l’imputato ha descritto un contesto familiare difficile, segnato da continui litigi e pressioni economiche esercitate dal figlio Nicolò, che, nonostante percepisse uno stipendio di circa 1.300 euro al mese, richiedeva costantemente denaro ai genitori. La coppia, ormai in pensione, era costretta a versargli mensilmente 1.500 euro per coprire debiti, danni alle auto e spese legali. Edoardo Borghini ha raccontato in aula: “Eravamo in pensione e avevamo ripreso a fare lavoretti”, descrivendo una situazione di “soggezione psicologica” causata dalle continue richieste del figlio.

La sera del dramma, Nicolò, 34 anni, era tornato a casa in evidente stato di ebbrezza. Secondo quanto riferito dall’imputato durante il processo, il giovane avrebbe iniziato a insultare i genitori, accusandoli di non aver aperto il portone del garage nonostante fossero rimasti in casa per tutto il pomeriggio. La situazione è presto degenerata: Nicolò si sarebbe ferito a una mano dopo aver colpito con un pugno un quadro di vetro e si sarebbe poi scagliato contro la madre. In quell’occasione, le avrebbe urlato: “Sei una bastarda, mi dici che mi compri casa e invece mi prendi in giro”, mentre la afferrava per il collo e le sbatteva il volto contro il muro.

La donna, terrorizzata, avrebbe chiesto aiuto al marito gridando: “Edoardo, aiuto, questa volta ci ammazza”. Poco dopo, il padre ha imbracciato un fucile e ha sparato due colpi contro il figlio, uccidendolo. Durante il processo, la difesa ha sostenuto che l’imputato avesse agito in preda a un impulso dettato dalla disperazione e dalla paura per l’incolumità della moglie.

La sentenza della Corte d’Assise ha tenuto conto delle circostanze attenuanti avanzate dalla difesa. I giudici hanno ritenuto che Edoardo Borghini fosse stato provocato dal comportamento aggressivo e violento del figlio nei confronti della madre. Tuttavia, nonostante il riconoscimento delle attenuanti, l’uomo è stato condannato a 11 anni di reclusione per omicidio.

Questo caso ha sollevato molte riflessioni sulla complessità delle dinamiche familiari e sulle difficoltà che possono sorgere quando i conflitti interni sfociano in tragedie irreparabili. La vicenda di Edoardo Borghini e della sua famiglia rappresenta un drammatico esempio delle conseguenze devastanti che possono derivare da situazioni di tensione prolungata e irrisolta all’interno del nucleo familiare.

Al termine del processo, la famiglia si è trovata a fare i conti con una doppia perdita: quella di un figlio morto tragicamente e quella di un marito e padre condannato alla reclusione. La sentenza della Corte d’Assise segna la fine di un doloroso capitolo per questa famiglia e apre interrogativi sul peso che le dinamiche familiari possono avere nelle decisioni giudiziarie.

Il caso di Edoardo Borghini ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica per la sua complessità emotiva e giuridica. La riduzione della pena rispetto alla richiesta iniziale dell’accusa riflette il riconoscimento delle attenuanti, ma non cancella il dramma umano che si è consumato quella sera del gennaio 2025 a Ornavasso.



