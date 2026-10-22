Fischi in studio e botta e risposta: cosa è successo tra Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Show





Nella quinta puntata del 21 ottobre su Rai 1, il confronto tra i due giudici esplode durante la valutazione di Andrea Perroni nei panni di Luca Carboni.





Mercoledì 21 ottobre, nella quinta puntata di Tale e Quale Show su Rai 1, lo spettacolo non è rimasto confinato alle imitazioni: una parte consistente dell’attenzione si è spostata sul tavolo della giuria, dove è riesploso il rapporto complicato tra Elettra Lamborghini e Malgioglio. La serata, guidata da Carlo Conti dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, ha messo insieme gara, ospiti e momenti di tensione in diretta.

Accanto ai giudici fissi Alessandro Siani, Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini, l’appuntamento ha visto anche due presenze “speciali”: Marco Masini e Valentina Persia. Sullo sfondo, una competizione che, puntata dopo puntata, inizia a definire gerarchie e aspettative, con concorrenti sempre più determinati a convincere chi vota e chi giudica.

Elettra Lamborghini: La gara entra nel vivo: chi ha vinto e quali trasformazioni si sono viste

Il racconto della puntata parte dalla gara vera e propria. La settimana precedente era stato Andrea Perroni a imporsi grazie all’imitazione di Gino Paoli; questa volta, invece, la vittoria è andata a Max Paiella, premiato per l’interpretazione di Charles Aznavour.

Nel corso della serata si sono alternati diversi numeri costruiti sulle trasformazioni vocali e sceniche: Jasmine Carrisi ha portato in scena Madame, Selma si è cimentata con Michael Jackson, Roberta Morise ha affrontato Gianna Nannini e Anna Pettinelli si è misurata con Freddie Mercury. Tuttavia, più delle performance, a rimanere al centro della discussione è stato ciò che è accaduto durante le valutazioni della giuria.

Il momento di tensione in giuria: fischi, interventi e la frase captata in studio

Le scintille tra Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio sono arrivate nel cuore della diretta, riportando in primo piano un’intesa che da tempo appare fragile. L’episodio è nato mentre la giuria commentava l’esibizione di Andrea Perroni, chiamato in questa puntata a interpretare Luca Carboni.

Malgioglio ha espresso un giudizio nettamente critico, dicendosi insoddisfatto della prova e contestando, tra le altre cose, anche l’accento bolognese del cantautore che, secondo lui, non sarebbe stato restituito in modo convincente. Da lì la reazione della platea: in studio sono partiti fischi e contestazioni, e Malgioglio ha scelto di non limitarsi a una replica dalla postazione.

Il giudice si è alzato e si è spostato verso il centro del palco per ribadire la propria posizione. Un’iniziativa che, stando a quanto visto in puntata, non ha aiutato a raffreddare gli animi. Elettra Lamborghini, già infastidita dalla durata dell’intervento del collega, ha lasciato trapelare la sua insofferenza con un commento che, secondo il racconto della puntata, sarebbe arrivato mentre credeva di non essere in onda: “Ma chi se ne frega. E sti ca…! Raga, ma parliamo di Luca Carboni!”.

La scena non si è esaurita lì. Malgioglio ha continuato a difendere il principio di una valutazione schietta, spiegando: “Perché io sono molto sincero, se non mi piace una cosa lo dico”. Nel suo discorso ha poi richiamato anche l’esperienza come commentatore dell’Eurovision Song Contest e le polemiche che, in passato, avevano accompagnato alcune sue opinioni.

A quel punto, Lamborghini è intervenuta di nuovo, tagliando corto con un’altra frase che in studio non è passata inosservata: “Ma non ce ne frega niente. Ma che ce frega, dai”. Un botta e risposta che ha alimentato immediatamente il dibattito anche fuori dalla trasmissione, soprattutto online.

Il contesto: Eurovision 2026 e una rivalità che, secondo la ricostruzione, viene da lontano

Dietro lo scambio di battute, la puntata ha riacceso l’attenzione su una serie di incomprensioni già note. Nel materiale di ricostruzione legato all’episodio si inserisce anche un riferimento all’Eurovision Song Contest 2026, indicato come ospitato a Vienna: Elettra Lamborghini viene citata come commentatrice per l’Italia insieme a Gabriele Corsi, mentre Malgioglio ha richiamato con orgoglio l’eco internazionale che avrebbero avuto alcune sue osservazioni, in particolare quelle rivolte alla cantante spagnola Chanel.

In questa cornice si colloca l’interpretazione (che resta tale) secondo cui la rivendicazione di essere stato l’unico commentatore capace di far discutere “mezzo mondo” potrebbe aver irritato ulteriormente Lamborghini. La puntata, però, non fornisce elementi conclusivi per stabilire con certezza se sia stato davvero questo il detonatore della reazione: il fatto verificabile è lo scambio in diretta durante il giudizio sull’esibizione di Perroni.

Non è la prima volta che tra i due emergono frizioni. Nell’estate del 2023 Malgioglio aveva criticato il comportamento dello staff di Lamborghini, accusandola di atteggiamenti da diva durante un appuntamento al Padova Pride Village. La cantante aveva replicato a stretto giro, dicendosi sorpresa per le accuse e contestando la ricostruzione, invitandolo anche a un confronto diretto invece di affidarsi a interviste e social per esprimere il disappunto.

Le parole prima del programma e cosa può succedere nelle prossime puntate

Le tensioni, secondo la ricostruzione, si erano riaccese anche nel settembre precedente al debutto di questa edizione. In un’intervista al settimanale Oggi, Malgioglio aveva messo in discussione le capacità artistiche di Lamborghini, arrivando ad affermare che non saprebbe cantare né ballare e aggiungendo: “Per questo non capisco come possa giudicare gli artisti a Tale e Quale Show”. Un’uscita particolarmente pesante, considerando che i due avrebbero condiviso lo stesso tavolo della giuria per settimane.

Dopo quelle dichiarazioni, sempre secondo quanto riportato, Malgioglio avrebbe provato a ricucire inviando un messaggio di scuse, senza ricevere risposta. La quinta puntata del 21 ottobre ha quindi rimesso tutto in circolo: non solo la gara e la classifica, ma anche un equilibrio interno alla giuria che appare ancora instabile.

Resta un punto aperto: non è noto se dietro le quinte ci sia stato un chiarimento o se, lontano dalle telecamere, le distanze siano rimaste le stesse. In prospettiva, la curiosità riguarda la gestione televisiva del caso: Carlo Conti potrebbe scegliere di intervenire per stemperare con ironia e riportare l’attenzione sulle esibizioni, ma al momento questa resta un’ipotesi. Il dato concreto è che, durante una normale fase di giudizio artistico, il confronto tra Elettra Lamborghini e Malgioglio è tornato a dominare la scena.

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