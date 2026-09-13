Elettra Lamborghini racconta la sua trasformazione: “Sono dimagrita e ora mi piaccio molto”, e svela come ha perso peso





Elettra Lamborghini è abituata a ricevere critiche, sia per il suo cognome che per il suo aspetto fisico. Negli anni, ha affrontato pregiudizi legati alla sua famiglia in vista, ma di recente le critiche si sono concentrate sul suo dimagrimento. Attualmente, la cantante è impegnata come giurata nella nuova edizione di Italia’s Got Talent su Disney+ e conduce due programmi su Rai, Boss in Incognito e The Unknown — Fino all’Ultimo Bivio. Nonostante le polemiche, Lamborghini si mostra indifferente e afferma che la cosa più importante è il suo benessere.





Durante un’intervista con Repubblica, Elettra Lamborghini ha parlato della sua esperienza con le critiche riguardanti il suo corpo. La cantante ha dichiarato di essere consapevole che non è possibile piacere a tutti e che molte delle critiche sono mosse dall’invidia o da una cattiveria ingiustificata. Rispondendo a una domanda sui commenti riguardanti il suo dimagrimento, ha affermato: “Me ne sono fregata. Per la gente prima ero grassa, adesso troppo magra.” Ha poi aggiunto che ci sono opinioni contrastanti: c’è chi la preferisce nel suo stato precedente e chi invece apprezza il suo nuovo aspetto. Tuttavia, per lei, ciò che conta è unicamente il fatto di stare bene.

Elettra Lamborghini ha rivelato di aver impiegato un anno e mezzo per raggiungere il suo obiettivo di dimagrimento. Ha spiegato di aver adottato un approccio semplice e diretto: “Come ho fatto? Nell’unico modo: ho chiuso la bocca. E mi sono allenata.” Non ci sono segreti particolari, solo una dieta equilibrata e un regolare esercizio fisico. La cantante si sente fiera del suo aspetto attuale e ha affermato: “Faccio la mia porca figura.”

In passato, Lamborghini ha anche affrontato le sue insicurezze con l’aiuto di una psicologa, una decisione che considera una delle più azzeccate della sua vita. Oggi, si dedica alla cura di sé e alla sua salute mentale, riconoscendo l’importanza di prendersi cura di sé stessi non solo fisicamente, ma anche emotivamente. La sua trasformazione ha suscitato reazioni contrastanti, ma per lei la cosa fondamentale è il benessere personale.

La cantante, che ha sempre avuto una forte presenza sui social media, ha condiviso il suo percorso di dimagrimento con i suoi follower, incoraggiando altri a prendersi cura della propria salute. Attraverso i suoi post, ha mostrato non solo i risultati ottenuti, ma anche i sacrifici fatti per arrivarci. La sua esperienza serve da esempio per chi si trova a dover affrontare critiche e giudizi altrui.

In un’epoca in cui l’immagine e l’aspetto fisico sono spesso al centro dell’attenzione, Elettra Lamborghini rappresenta una figura che, pur essendo esposta al giudizio pubblico, riesce a mantenere la propria autostima e a concentrarsi sul proprio benessere. La sua risposta alle critiche dimostra una maturità e una consapevolezza che possono ispirare molti.

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