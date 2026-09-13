Torino, 87enne aggredisce gravemente la moglie di 83 anni e poi va dai Carabinieri: la donna lotta tra la vita e la morte





Un tragico episodio è avvenuto a Lanzo Torinese, dove un uomo di 87 anni ha aggredito la moglie di 83 anni. L’aggressione si è consumata la mattina del 13 settembre, e subito dopo l’incidente, l’uomo si è costituito presentandosi spontaneamente ai Carabinieri.





Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe colpito la moglie al volto e al collo, infliggendole gravi lesioni. La situazione della donna è risultata subito critica, tanto che sul posto è intervenuto il personale del servizio di emergenza. Quest’ultimo ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportare la donna, in codice rosso, all’ospedale Molinette di Torino. Attualmente, la 83enne è ricoverata in condizioni gravi e la sua vita è appesa a un filo.

Le autorità competenti, in particolare i Carabinieri della compagnia di Venaria, stanno conducendo un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e il contesto in cui si è verificata. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli riguardo ai motivi che avrebbero spinto l’anziano a compiere un gesto così violento nei confronti della moglie.

Questo episodio ha sollevato preoccupazioni e interrogativi sulla violenza domestica, in particolare tra le fasce più anziane della popolazione. La violenza all’interno delle mura domestiche è un fenomeno complesso, spesso caratterizzato da fattori psicologici, sociali ed economici che possono influenzare le dinamiche di coppia. La tragedia di Lanzo riporta alla luce la necessità di affrontare seriamente il tema della violenza domestica, offrendo supporto e risorse a coloro che potrebbero trovarsi in situazioni simili.

In Italia, le statistiche sulla violenza domestica mostrano un aumento dei casi, e le autorità stanno cercando di implementare misure più efficaci per prevenire tali incidenti. Le campagne di sensibilizzazione e i servizi di supporto per le vittime sono cruciali per affrontare questo problema. Tuttavia, è altrettanto importante intervenire anche nei confronti degli aggressori, fornendo loro assistenza e trattamento per affrontare eventuali problemi psicologici o comportamentali.

La comunità di Lanzo è scossa da questo tragico evento, e molti cittadini si interrogano su come sia possibile che una situazione così drammatica possa verificarsi tra due persone che, dopo una vita insieme, dovrebbero sostenersi a vicenda. La violenza, in tutte le sue forme, è inaccettabile e richiede un’attenzione costante da parte della società.

Le indagini in corso cercheranno di fare luce su quanto accaduto e di garantire che giustizia venga fatta, sia per la vittima che per l’aggressore. È fondamentale che la comunità si unisca per affrontare il problema della violenza domestica e per promuovere una cultura di rispetto e supporto reciproco.

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