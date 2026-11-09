Elevator Re.venge: Un colpo di scena inaspettato





La vendetta in ascensore: un risvolto inaspettato





Mio marito e il mio migliore amico mi hanno tradito in quello che pensavo fosse il giorno più felice della sua vita.

Tuttavia, il destino aveva in mente piani ben diversi.

Era un giorno come un altro, o almeno così credevo.

Dopo settimane di attesa, mio marito, Daniel, stava per tenere un’importante presentazione a un evento aziendale che si era impegnato a fondo per organizzare.

La pressione era tanta, ma lui era preparato.

La sera prima avevo preparato tutto meticolosamente, compreso il suo piatto preferito, e quando se n’è andato la mattina gli ho augurato buona fortuna con un sorriso che celava la mia crescente ansia.

Se ne andò senza sospettare cosa stesse per accadere.

Tuttavia, qualcosa accadde quando iniziai a pulire la casa. Nel bel mezzo delle faccende, mi resi conto che aveva dimenticato di portare con sé il computer portatile.

Quell’importante presentazione era salvata lì sopra e non potevo permettere che il suo lavoro andasse rovinato per una sciocchezza simile.

Decisi di andare all’hotel in cui si teneva l’evento per gliela consegnare e impedire che i suoi sforzi andassero sprecati.

Quando arrivai, c’era qualcosa che non andava. L’hotel, che di solito era pieno di gente, era stranamente vuoto.

Confusa, mi diressi alla reception e chiesi alla receptionist dell’evento. Con mia sorpresa, mi rispose che non c’erano eventi in programma.

Pensai che fosse un errore, così le chiesi se potesse controllare nel loro sistema per vedere se c’erano prenotazioni a nome di Daniel.

Dopo un momento di silenzio, lei confermò che c’era effettivamente una camera prenotata a suo nome e mi diede il numero della stanza.

Ero scettica, ma decisi di procedere con cautela. Salii al piano superiore e mi avvicinai al corridoio.

Proprio in quel momento sentii risate, sussurri e qualcosa che mi gelò il sangue nelle vene: dei baci. Il mio cuore si fermò per un attimo.

Sgusciai dietro l’angolo e fui inorridita nel vedere Daniel e il mio migliore amico, Hugo, che camminavano mano nella mano verso la camera.

Un dolore come una pugnalata mi trapassò da parte a parte, ma invece di affrontarli decisi di scattare delle foto come prova.

Non riuscivo a credere a quello che stavo vedendo, ma sapevo anche che non gliel’avrei data vinta.

Mi nascosi, con le lacrime agli occhi, e seppi che mi sarei vendicata.

Tornai nella hall, dove la receptionist, che aveva assistito alla mia sofferenza, si offrì di aiutarmi.

Insieme, mettemmo a punto un piano geniale.

Con un’occhiata d’intesa, mi aiutò a salire sull’ascensore privato, un ascensore non registrato.

Quando finalmente arrivarono, ignari di tutto, entrarono entrambi nell’ascensore e premere il pulsante per salire.

Non avevano idea che io fossi lì.

L’ascensore iniziò a muoversi.

Mentre le porte dell’ascensore si chiudevano, non potevo fare a meno di sorridere, ottenendo finalmente la mia vendetta in un modo così ingegnoso che nemmeno loro avrebbero potuto prevederlo.

Mentre salivano, lasciai cadere sul pavimento una borsa piena di caramelle, dando loro l’impressione sbagliata che qualcosa non andasse.

E mentre le loro menti vagavano, le porte dell’ascensore si chiusero, ignari che per loro fosse tutto finito.



