Elisabetta Piccolotti, colleziona anche dalla Berlinguer una figura da somara

Alemanno chiede ironicamente: “Sono tutti di destra per voi?”. Piccolotti conferma: “Sì, 13 di destra e 4 tecnici che hanno fatto le politiche di destra. Questi sono i risultati della vostra inutile propaganda contro gli immigrati, che serve a prendere dei voti, ma poi non risolvete mai un problema. Abbiamo il governo più longevo della storia della Repubblica, è vero? Un governo di destra estremista che aveva i soldi per rimuovere i ghetti e guarda caso i ghetti rimangono là, però altre opere si sono fatte”.

Alemanno, allora, contesta: “Voi li avete rimossi?”. Piccolotti, però, va dritta: “Senza migranti in quelle condizioni voi non sapete come fare la vostra propaganda elettorale. La verità è che gli fanno comodo, perché servono per essere sfruttati e abbassare il costo del lavoro e serve l’irregolarità a voi per poter continuare a lucrarci sopra. Altrimenti avreste fatto una sanatoria, avreste costruito i villaggi, avreste dato a quelle persone la possibilità di emanciparsi”.

A quel, punto, allora, interviene Andrea Scanzi che, con poche parole, spegne la deputata di AVS: “Il centrosinistra dovrebbe imparare da queste tranvate sistematiche che prende in Italia, in Europa e nel mondo”.