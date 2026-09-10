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Una strage di cani e gatti: Ceuta, il nuovo passatempo notturno delle migliaia di maranza che continuano a pascolare grazie al compagno Sanchez

Emanuela B.
10/09/2026
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“Li uccidono per divertirsi”
Gli operatori ecologici di Ceuta denunciano la mattanza di cani e gatti per mano dei clandestini. La signora racconta in diretta sul canale nazionale La Cuatro che di notte scorrazzano per le strade combinandone di tutti i colori. Precisando che uccidono per gioco, non per la fame, visto che vengono abbondantemente coccolati dalle Ong pagate da noi. Leggi sotto il video e capisci tutto

(ANSA) La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114,7 milioni di euro per contribuire a gestire la situazione a Ceuta, dopo gli arrivi in massa del 30 e 31 luglio. I fondi serviranno a rafforzare i controlli alle frontiere, il dispiegamento di personale e le strutture di accoglienza, anche per i minori non accompagnati.



 

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