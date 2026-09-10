Una strage di cani e gatti: Ceuta, il nuovo passatempo notturno delle migliaia di maranza che continuano a pascolare grazie al compagno Sanchez

“Li uccidono per divertirsi”
Gli operatori ecologici di Ceuta denunciano la mattanza di cani e gatti per mano dei clandestini.
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— Francesca Totolo (@fratotolo2) September 8, 2026
(ANSA) La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114,7 milioni di euro per contribuire a gestire la situazione a Ceuta, dopo gli arrivi in massa del 30 e 31 luglio. I fondi serviranno a rafforzare i controlli alle frontiere, il dispiegamento di personale e le strutture di accoglienza, anche per i minori non accompagnati.
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