Elly Schlein e la valanga di insulti sui social: a Olimpiadi concluse pubblica un ringraziamento per il successo dell’evento





Dopo aver boicottato le olimpiadi con ogni mezzo, aver cavalv¡cato le violente manifestazioni delle zecche indegne contro l’inesistente presenza degli agenti dell’ICE, aver sostenuto il sindaco di Milano, unico contrario, all’epoca, all’organizzazione del Comitato Milano-Cortina, la gengivata dal passaporto svizzero ci ha regalato questa dichiarazione:





di Elly Schlein da Facebook

È un’Italia bellissima, quella che esce dai Giochi olimpici invernali.

È l’Italia della passione e dell’ospitalità, della costanza, del sacrificio e delle vittorie. Un’Italia record di medaglie e di talenti, che riempie di orgoglio.

Grazie a chi ha fatto la storia dentro e fuori dal campo, contribuendo a questo straordinario risultato, in particolare le atlete e gli atleti azzurri, con un grande in bocca al lupo a quelli paralimpici che stanno per iniziare le gare.

Grazie a tutti coloro che in questi anni hanno lavorato per assicurare un’organizzazione impeccabile a questo appuntamento di rilevanza mondiale, a cui l’Italia si è fatta trovare più che pronta.

Grazie al CIO, ai governi che in questi anni hanno sostenuto i Giochi, grazie a Milano e Cortina, insieme alle Regioni Veneto e Lombardia, alle Province Autonome di Trento e Bolzano, e un grazie speciale al sindaco di Milano Beppe Sala.

Grazie a tutte le lavoratrici e i lavoratori e volontari coinvolti ad ogni livello in questa grande sfida organizzativa e di accoglienza.

Il vostro impegno e questi risultati hanno reso quest’edizione speciale e danno lustro all’intero Paese.

Questa la risposta degli italiani al delirio della gengivata dal suo post:

Sala NON le voleva, cialtrona!

Che cucciola Elly, ormai mi fa solo tenerezza

Sala chiiiii????!

Saltare sul carro del vincitore… Fatto

Sicuramente non grazie a te e ai tuoi compagni !

Praticamente grazie a tutti tranne a voi che avete sempre remato contro in tutto e per tutto

L’ICE l’avete trovata??

Al governo no grazie vero

Già, grazie Giorgia

Stavolta non è “colpa” della Meloni? Grazie anche a voi per i boicottaggi e le critiche precedenti, grandi…

Ci sono altri sindaci da ringraziare non solo Sala!!!

Dopo tutto il casino che avete combinato prima, durante e dopo le olimpiadi, ora il senso di questo post?

Ma se i vostri elettori manifestano contro le Olimpiadi … adesso sono bellissime?

Ipocrisia allo stato brado

Ma voi sinistrati non eravate contro alle Olimpiadi in Italia ? Non riusciranno a finire gli impianti, saranno un buco nell’ acqua e anche dimostrazioni nelle città? Nasconditi



