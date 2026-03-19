Elsa Fornero: “La trovo molto penosa”, in diretta da Floris attacca Meloni







Nel corso della puntata di DiMartedì su La7, Elsa Fornerno è intervenuta in collegamento con Giovanni Floris criticando i toni e le espressioni utilizzate dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l’ultimo comizio a sostegno del “Sì” al referendum sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo. La consultazione elettorale ha come tema la cosiddetta riforma Nordio, al centro del confronto politico delle ultime settimane.





Riferendosi alle parole pronunciate da Meloni in quell’occasione, Fornerno ha espresso una valutazione severa sul registro adottato dalla premier. In diretta, l’ex ministra ha affermato: “Quello di Meloni non è né il tono né il linguaggio di una presidente del Consiglio, francamente come cittadina mi dispiace molto che sia così però devo anche dire che è penoso vedere una premier che si comporta così”. La dichiarazione è stata resa mentre la trasmissione affrontava il dibattito sul referendum e sulle argomentazioni portate in campagna.

Durante lo scambio, Floris ha chiesto a Fornerno di spiegare meglio il senso dell’aggettivo “penoso” utilizzato nel suo intervento, sollecitando una motivazione puntuale. La risposta dell’economista si è concentrata sulla necessità, a suo giudizio, di spostare la discussione sui contenuti della riforma e sulle conseguenze istituzionali che potrebbe produrre, piuttosto che su esempi e riferimenti estranei al merito del quesito.

In particolare, Fornerno ha replicato con queste parole: “Penoso perché invece di parlare del merito, usa argomenti di quelli che lei ha definito una lotta nel fango, non c’entrano queste cose, non c’entrano i bambini del bosco, non c’entrano gli stupratori, si tratta di capire se questa riforma aiuta l’organizzazione della magistratura nel nostro paese o se la rende meno indipendente e questo sarebbe molto preoccupante”. Nel passaggio, l’ex ministra ha richiamato l’esigenza di valutare l’impatto della riforma sull’assetto della magistratura e sul grado di autonomia del sistema.

Il confronto in studio e in collegamento si è quindi spostato sull’impostazione comunicativa e sulle categorie usate nel dibattito pubblico. Nella sua analisi, Fornerno ha sostenuto che, in vista di una consultazione referendaria, l’attenzione dovrebbe rimanere focalizzata sui punti della riforma e sulle ricadute pratiche, evitando di alimentare il confronto con immagini o riferimenti che, a suo avviso, non aiutano a chiarire la posta in gioco.

Nel prosieguo dell’intervento, Fornerno ha aggiunto un ulteriore elemento, riferito al rapporto tra linguaggio politico e base elettorale. Ha dichiarato: “Qualcuno avrebbe diritto di sentirsi offeso se sapesse che la presidente del Consiglio quando usa quel tipo di linguaggio si rivolge agli elettori che l’hanno votata”. La frase è arrivata mentre la discussione, sempre nell’ambito della trasmissione condotta da Floris, tornava sul modo in cui la campagna referendaria viene presentata al pubblico.

Il riferimento complessivo, nel dialogo trasmesso da La7, è rimasto ancorato al contesto del referendum del 22 e 23 marzo e alla riforma Nordio. Secondo quanto ricostruito nel dibattito, l’oggetto della consultazione è valutare una modifica che incide sull’organizzazione della magistratura; nella lettura di Fornerno, il nodo principale è comprendere se la riforma possa migliorare il funzionamento del sistema o, al contrario, ridurre l’indipendenza dell’ordine giudiziario.

L’intervento dell’ex ministra si inserisce in un clima di confronto acceso che accompagna la campagna referendaria. In trasmissione, la discussione ha evidenziato due piani distinti: da un lato le scelte comunicative dei leader politici durante i comizi e gli appuntamenti pubblici; dall’altro la valutazione tecnica e istituzionale delle misure oggetto del voto. Nel suo collegamento, Fornerno ha insistito sul secondo aspetto, sostenendo che la discussione dovrebbe concentrarsi sulla sostanza della riforma e sulle sue implicazioni, piuttosto che su elementi emotivi o su esempi non direttamente collegati al testo.



