Emanuele Filiberto all’Ariston: fischi, eliminazione e il sorprendente secondo posto a Sanremo

Nel febbraio 2010 il trio Pupo–Emanuele Filiberto–Luca Canonici fu fischiato all’Ariston, eliminato, poi ripescato e arrivò secondo a Sanremo con Italia amore





Il trio Pupo–Emanuele Filiberto–Luca Canonici fu contestato dall’Ariston, inizialmente eliminato e poi ripescato fino al secondo posto a Sanremo 2010.





Il 16 febbraio 2010, durante la 60ª edizione del Festival di Sanremo condotta da Antonella Clerici, il trio Pupo – Emanuele Filiberto – Luca Canonici salì sul palco dell’Ariston con il brano Italia amore mio: l’esibizione fu accolta con fischi in sala e un’ondata di polemiche che riguardarono tanto la scelta del cast quanto il tema patriottico del pezzo.

La curiosità sta nella contraddizione pratica del caso: nonostante la contestazione iniziale e un’eliminazione nella prima serata, il brano fu ripescato e il trio ottenne poi un piazzamento sul podio, concludendo con il secondo posto nella classifica finale. Quel percorso — fischi, esclusione, ripescaggio e piazzamento — offre un micro-caso per interpretare come la televisione popolare e i meccanismi del Festival possano trasformare una performance contestata in un risultato concreto di classifica.

Come nacque e chi rivendicò il brano

Italia amore mio venne presentata come frutto della collaborazione tra Pupo, Emanuele Filiberto e il tenore Luca Canonici, ma la paternità esatta di musica e parole è stata oggetto di dichiarazioni contrastanti all’epoca. Pupo ha più volte affermato di aver scritto il brano in termini generali in interviste di quel periodo; tuttavia, non si è trovato nel dossier un documento pubblico definitivo (come una registrazione SIAE accessibile) che chiarisca in maniera univoca chi firmi formalmente musica e testo. Questo limite di verifica rimane significativo se si vuole stabilire con precisione l’autorialità.

Dal punto di vista editoriale, la composizione venne presentata con un apparato scenico e promozionale che puntava sul tema patriottico: la scelta lessicale stessa del titolo e la presenza di un discendente della Casa Savoia sul palco amplificarono la carica simbolica dell’esibizione, vuoi per il richiamo alla storia nazionale, vuoi per il contrasto con la natura repubblicana dell’evento televisivo.

La reazione in sala e la copertura mediatica

Più testate nazionali, tra cui Corriere della Sera e La Stampa, registrarono e riportarono i fischi all’Ariston durante la serata d’esordio del brano; quella reazione fu subito oggetto di commento e polemica, sia per la componente politica-simbolica sia per la percezione di un anacronismo scenico. I servizi giornalistici dell’epoca documentano un senso d’imbarazzo diffuso nel mondo della stampa locale e nazionale e attribuiscono alle proteste una componente ideologica insieme alla semplice sorpresa del pubblico.

Non tutte le reazioni giornalistiche si concentrarono solo sui fischi: alcuni articoli analizzarono i numeri di ascolto e la funzione spettacolare dell’episodio. Questo è importante per distinguere due piani diversi: la percezione emotiva della serata (fischi in sala) e l’esito oggettivo della gara televisiva (voti, ripescaggio, classifica finale).

Eliminazione, ripescaggio e risultato finale

Nella prima serata il brano non raccolse sufficiente consenso per passare direttamente; fu dato però il via a una procedura di ripescaggio prevista dal regolamento del Festival, che lo riportò in gara. Il meccanismo di ripescaggio — regolamentato dalla giuria e dalle votazioni previste dall’organizzazione dell’evento — determinò il ritorno del trio in scaletta e, alla fine della kermesse, Italia amore mio risultò al secondo posto nella classifica finale. I registri ufficiali del Festival e le schede relative alla 60ª edizione confermano questo andamento di gara.

Il risultato dimostra come l’esito di una competizione televisiva non coincida automaticamente con la reazione della platea in un singolo momento: le fasi successive di voto e riascolto, insieme alle dinamiche di esposizione mediatica, possono modificare radicalmente il destino di un brano.

La questione economica: il compenso dichiarato

Nel corso del Festival Emanuele Filiberto dichiarò ai giornalisti di aver percepito un compenso molto modesto per la partecipazione, specificando la cifra di 258 euro lordi in interviste e agenzie riportate dalla stampa. Questa dichiarazione smentiva voci circolate nei giorni precedenti su compensi cospicui. Va però sottolineato che la verifica completa degli importi richiederebbe l’accesso ai contratti Rai o a documentazione amministrativa dell’organizzazione: le cifre riportate dalla stampa si basano sulle affermazioni rese pubbliche dalle parti interessate e non su atti contrattuali consultati dall’editoria a cui si fa riferimento.

La riluttanza o l’impossibilità a esibire documenti contrattuali pubblici è un limite comune nelle ricostruzioni giornalistiche su compensi artistici nei grandi eventi televisivi; in assenza di tali atti, la cifra dichiarata rimane una dichiarazione attribuita e valida come indicazione, ma non come prova contrattuale definitiva.

Perché la presenza di un Savoia sul palco fu significativa

La partecipazione di Emanuele Filiberto, nato nel 1972 e noto al pubblico per essere discendente della Casa Savoia, introduceva un elemento simbolico: la monarchia italiana fu abolita con il referendum del 1946 e la famiglia Savoia visse per decenni in esilio; il rientro di membri della casata e la loro presenza pubblica sono stati spesso percepiti attraverso lenti storiche e politiche. Mettere un erede dinastico sul palco di un festival popolare, in una serata dominata da temi nazionali, accentuò la lettura mediatica del gesto come un cortocircuito tra memoria storica e intrattenimento contemporaneo.

Detto questo, è importante non convertire automaticamente la presenza in una presa di posizione istituzionale: la partecipazione avvenne in veste di interprete di un brano musicale all’interno di un programma di varietà; l’analisi pubblica che la trasformò in un evento simbolico resta un’interpretazione editoriale diffusa nelle cronache dell’epoca.

Un ultimo dettaglio: alcune cronache ricordano la presenza sul palco di elementi scenici e di figure mediatiche che aumentarono l’effetto spettacolare dell’esibizione. Per ricostruire con precisione la messa in scena sarebbe utile rivedere i video ufficiali delle serate, disponibili negli archivi Rai, per confermare quali apparizioni si verificarono e come incisero sulla ricezione del pubblico.

Italia amore mio rimane così un esempio di come un evento televisivo possa condensare memoria storica, dinamiche di pubblico e procedure di gara in pochi minuti di spettacolo, producendo esiti apparentemente paradossali: fischi in sala e secondo posto in classifica.

Visualizzazioni: 8



