Il capo mi escluse dal cliente importante perché non ero presentabile





Il silenzio che calò nella sala conferenze dell’Hotel Astrid fu così denso che sentii chiaramente il ronzio del condizionatore d’aria dietro i pannelli di quercia. L’avvocato di Greta Van Houtte, un uomo anziano di nome Roelof con occhiali cerchiati di tartaruga, si alzò senza fretta dalla sedia a braccioli e si avvicinò al tavolo. Non guardò Dupuis; fissò me per un istante, poi prese il foglio che la sua cliente aveva appena bloccato.





Léonard Dupuis manteneva la mano tesa a mezz’aria, come congelato in quel gesto mancato di recupero. La maschera di superiorità che aveva esibito per mesi nell’ufficio del personale si stava sgretolando a vista d’occhio. Le vene sul suo collo gonfio pulsavano contro il colletto della camicia su misura. «Signora Van Houtte, questa è un’incursione inaccettabile» tentò di dire Dupuis, alzando il tono per coprire il tremito delle dita.

«Dries ha sottratto materiale riservato dalla mia scrivania personale. Ha violato le clausole di riservatezza del suo contratto. Chiamo immediatamente la sicurezza dell’albergo per farlo allontanare e sporgere denuncia». «Non tocchi quel telefono, Léonard» ordinò la donna, senza nemmeno alzare la voce. I suoi occhi grigi, freddi come l’acqua del porto in pieno inverno, non si staccavano dal perito legale che stava leggendo le clausole con una lente d’ingrandimento tascabile.

Roelof alzò la testa dopo due minuti interminabili. Si tolse gli occhiali con calma esasperante e guardò prima Dupuis, poi me. «L’atto di cessione della fiduciaria di Bruges porta la firma provvisoria della holding marittima, ma il codice catastale indicato nel paragrafo quattro non corrisponde al molo mercantile principale. Corrisponde alla conca di drenaggio dell’antico bacino De Smet».

«E cosa significa, Roelof?» domandò la signora Van Houtte, raddrizzando la schiena contro lo schienale imbottito. «Significa che questo contratto preliminare impegna il nostro gruppo a versare un acconto a fondo perduto per un terreno che ha un vincolo di allagamento permanente dichiarato nel 1974» rispose l’avvocato, indicando una riga sottolineata a matita rossa. «Se firmiamo oggi, noi compriamo una palude inquinata non edificabile e la fiduciaria scompare con i dodici milioni di anticipo, lasciando i debiti di

bonifica a carico della holding». Marten indietreggiò lentamente di due passi verso la porta, le braccia inerti lungo i fianchi, cercando disperatamente di rendersi invisibile. Aveva capito prima del suo superiore che il castello di carte stava crollando con un fragore sordo e definitivo. «Non ne sapevo nulla di questo vincolo!» esclamò Dupuis, la voce spezzata da un panico improvviso.

Si voltò verso di me con gli occhi sgranati, puntandomi l’indice contro il petto. «È stato lui! Dries gestisce l’archivio da solo! Ha nascosto i faldoni del 1974 per fabbricare questa trappola e ricattare la direzione! Voleva un aumento da sei mesi perché la moglie è ricoverata a Lovanio!» Sentii quelle parole colpirmi come uno schiaffo bagnato.

Nominare la malattia di mia moglie davanti a quegli estranei, usarla come un’arma per coprire la propria rapacità, superava ogni limite umano che avessi mai tollerato in quindici anni di umiliazioni silenziose. «I faldoni del 1974 non sono mai stati nascosti, Léonard» dissi, parlando piano, con ogni parola scandita dalla rabbia lucida che mi teneva i piedi piantati al suolo.

«Erano sul tavolo grande della sala consultazione fino a ieri sera. Li hai spostati tu nel tuo baule personale alle sei del pomeriggio, pensando che non avessi fatto le copie di riscontro sull’antico registro rilegato a mano». Infilai la mano nella tasca interna della mia vecchia giacca lercia e ne estrassi un secondo documento: un quaderno dalla copertina di cartone nero, consumato agli angoli, con le pagine ingiallite cucite con filo di lino.

Era il diario di carico originale tenuto da mio padre prima di me, quando il porto era ancora gestito dalle corporazioni municipali. «Questo quaderno non è mai uscito dalla cassaforte dei duplicati storici» continuai, posandolo accanto al foglio notarile. «Mio padre ha annotato ogni singolo centimetro di fango scaricato in quel canale tra il 1970 e il 1975.

Ma c’è un dettaglio che tu ignoravi del tutto, Léonard, perché non hai mai aperto un libro contabile prima di essere nominato vicedirettore grazie alle raccomandazioni di tuo zio». Dupuis deglutì a fatica, la camicia ormai madida di sudore intorno all’attaccatura del collo. «Di cosa stai parlando, topo di fogna?» sibilò con un ultimo barlume di arroganza disperata.

«Parlo del fatto che la società fiduciaria di Bruges registrata otto giorni fa non è intestata a un prestanome sconosciuto» dissi, guardando fisso Roelof e poi la signora Van Houtte. «È intestata alla signorina Valérie Dupuis, tua sorella minore, residente in Rue des Carmes a Courtrai. E l’atto costitutivo porta come testimone firmatario proprio il tuo numero di matricola aziendale».

L’avvocato Roelof tirò fuori dalla propria borsa una cartellina verde chiaro, estraendo una serie di visure camerali che aveva evidentemente preparato in via precauzionale prima dell’incontro. Le confrontò per dieci lunghissimi secondi con il foglio sgualcito portato da me. «Il codice fiscale del fideiussore corrisponde al centesimo» disse Roelof con una calma glaciale, alzando lo sguardo su Dupuis.

«Non solo. Léonard Dupuis ha firmato la garanzia collaterale usando il sigillo riservato del consiglio d’amministrazione, per il quale non aveva delega esclusiva». Greta Van Houtte si alzò in piedi. Non era una donna alta, ma la sua presenza fisica riempì la sala con un’autorità che fece abbassare il capo persino a Marten. Guardò Dupuis come si guarda un insetto fastidioso sul vetro di una finestra pulita.

«Sei ore fa mi avete chiamato per dirmi che la riunione doveva tenersi rigorosamente a porte chiuse in questo hotel, senza passare dalla sede centrale di Gand» disse la donna, la voce tagliente come una lama d’acciaio. «Mi avete detto che i tecnici dell’archivio erano in sciopero per rivendicazioni salariali e che voi vi assumevate l’onere della trattativa diretta».

«Signora Van Houtte, posso spiegare… ci sono stati degli errori materiali commessi dai tirocinanti…» balbettò Léonard, allargando le mani in un gesto supplichevole che lo rese immediatamente ridicolo nel suo abito impeccabile. «I tirocinanti non creano fiduciarie a Bruges con i nomi delle proprie sorelle, signor Dupuis» replicò Greta, gelida. Poi si voltò verso Marten.

«Lei, giovanotto. Prenda i suoi campionari e le sue cartelline patinate ed esca da questa stanza prima che faccia inserire anche il suo nome nel verbale di frode che Roelof sta per depositare alla procura del re». Marten non se lo fece ripetere due volte. Senza nemmeno raccogliere i fogli caduti sul pavimento, afferrò la propria borsa e scivolò fuori dalla porta socchiusa, lasciando alle spalle il suono secco dei suoi tacchi che correvano lungo la moquette del

corridoio. Léonard rimase solo, in piedi davanti al tavolo, con il respiro corto e la faccia chiazzata di rosso scuro. «Non potete rovinarmi così. Mio zio siede nel comitato di sorveglianza…» «Suo zio ha venduto le sue quote tre mesi fa per pagare i debiti della sua scuderia a Ostenda» rispose la signora Van Houtte senza alcuna pietà.

«E se pensa che il cognome Dupuis la proteggerà dalla bancarotta fraudolenta, scoprirà molto presto che la prigione di Gand accoglie con la stessa sollecitudine uomini in doppiopetto e delinquenti da strada». Greta fece un cenno al suo legale, che prese il telefono della sala conferenze e chiese al centralino di contattare immediatamente la polizia portuale e il direttore generale della holding, il signor Tobias-Graham Van Dijk, che attendeva aggiornamenti nella sede di Gand.

Dupuis capì che la partita era finita. Mi guardò, con un odio cieco negli occhi, le mani contratte a pugno. «Ti ho trovato io quel posto quando tuo padre è morto. Saresti finito a fare lo spazzino per le banchine comunali». «Mio padre ha lavorato onestamente quarant’anni senza mai rubare un solo metro di terra» risposi, guardandolo dritto negli occhi senza abbassare lo sguardo per la prima volta nella mia vita.

«Tu hai venduto il porto per cui lui ha perso la salute, e volevi farlo usando la mia fatica per coprirti le spalle. Ora vattene, Léonard». Léonard Dupuis si voltò e uscì a passi pesanti dalla sala consiliare, senza guardare la cameriera Gisèle che attendeva all’estremità del corridoio con la scopa in mano, testimone silenziosa della sua caduta.

Pochi minuti dopo, il rombo sordo di una sirena nel piazzale sottostante confermò che l’ispettore federale era già arrivato all’ingresso principale. Rimasi da solo con Greta Van Houtte e l’avvocato Roelof. L’adrenalina che mi aveva sorretto fino a quel momento cominciò a svanire, lasciandomi con un tremito leggero alle ginocchia e un senso opprimente di stanchezza.

Guardai la mia giacca logora, le scarpe opache, la cartella di cuoio consumata dal tempo. «Mi scuso per l’intrusione e per l’abbigliamento, signora Van Houtte» dissi a bassa voce, preparandomi a raccogliere il diario di mio padre per tornare ai sotterranei. «Non volevo mancare di rispetto ai presenti. So bene di non essere presentabile per incontri di questo livello».

Greta Van Houtte si fermò a un metro da me. I suoi occhi persero per la prima volta quella rigidità metallica che incuteva timore a tutti i dirigenti del settore logistico. Allungò la mano destra verso di me, non per respingermi, ma per stringere la mia mano ancora segnata dall’inchiostro della macchina copiatrice. «La presentabilità, signor Dries, è la maschera che usano i ladri per non far guardare dentro le loro borse» disse con voce ferma e rispettosa.

«Un uomo che ricorda a memoria i vincoli idraulici di cinquant’anni fa e che difende la memoria di suo padre e il lavoro della sua gente vale molto più di cento vicedirettori con la cravatta di seta». La stretta di Greta fu solida, sincera, priva di quella condiscendenza viscida a cui ero abituato da anni.

Roelof ripose i documenti nella propria cartella, chiudendo i fermagli di metallo con uno scatto netto. «Alle due di questo pomeriggio si riunisce il consiglio d’amministrazione per revocare ogni potere a Dupuis e nominare il nuovo sovrintendente tecnico ai registri demaniali» continuò la donna, osservando il quaderno nero di mio padre con reverenza. «Voglio che lei sia seduto alla mia destra con quel registro originale.

Ha tre ore per tornare a casa, rinfrescarsi e spiegare a sua moglie che le fatture della clinica di Lovanio verranno saldate direttamente dal fondo di previdenza aziendale che Dupuis aveva bloccato illegalmente». Non riuscii a trattenere una lacrima che mi scivolò lungo la guancia ruvida, asciugandosi prima di toccare il colletto consumato. Abbassai il capo, non per vergogna, ma per la prima volta con un senso profondo di sollievo che mi sciolse il nodo nello stomaco.

«Grazie, signora Van Houtte» mormorai. «Non ringrazi me, Dries. Ringrazi suo padre che ha scritto la verità su quelle pagine ingiallite» concluse lei, facendomi strada verso l’uscita con un gesto cortese. Scesi al piano terra non dalla scala di servizio buia, ma dall’ascensore dorato della hall principale. Quando le porte scorrevoli si aprirono, vidi Léonard Dupuis scortato verso una volante della gendarmeria da due agenti in borghese, con il cappotto sul braccio e lo sguardo perso nel vuoto

della piazza grigia. Gisèle mi guardò da dietro una colonna di marmo, accennando un sorriso complice e pulito. Uscii dall’hotel nell’aria fresca del mattino fiammingo, sentendo il vento del canale asciugarmi la fronte. Camminai verso la fermata del tram con il diario di mio padre stretto al petto, sapendo che finalmente potevo guardare il futuro senza dover più nascondere le mani sporche di lavoro onesto.

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