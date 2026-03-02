Emma Carratelli, 24 anni, muore in Erasmus a Cordova: l’Università Federico II in lutto





Un tragico lutto ha colpito l’Università “Federico II” di Napoli per la prematura scomparsa di Emma Carratelli, una brillante studentessa di 24 anni iscritta al IV anno di Medicina Veterinaria. La giovane, originaria di Castel del Piano, in provincia di Grosseto, era attualmente in Erasmus presso l’Università di Cordova, nel sud della Spagna. La notizia della sua morte è stata comunicata dall’ateneo attraverso una nota ufficiale, esprimendo il profondo dolore della comunità accademica: “Il rettore e tutta la comunità federiciana esprimono profondo dolore per l’improvvisa prematura scomparsa di Emma Carratelli, brillante studentessa al IV anno di Medicina Veterinaria, in Erasmus presso l’Università di Cordova, e si stringono alla famiglia e agli amici in un sincero e commosso abbraccio.”





Emma Carratelli si era trasferita a Napoli nel 2022 per intraprendere il suo percorso di studi in Medicina Veterinaria. Durante il suo soggiorno a Cordova, le prime notizie indicano che la giovane fosse stata ricoverata in un ospedale locale, precisamente nel reparto di cardiologia. Le circostanze della sua morte sono ancora oggetto di indagine, ma la notizia ha suscitato un’ondata di tristezza tra i suoi compagni di studi e docenti.

Anche il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali, insieme alla Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la perdita di Emma. In una nota, hanno dichiarato: “Gli studenti e l’intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria apprendono con profondo dolore e immensa tristezza la prematura scomparsa di Emma Carratelli, brillante studentessa del IV anno di Medicina Veterinaria, impegnata in un periodo di Erasmus presso l’Università di Cordova.”

Il messaggio prosegue con un tributo personale alla studentessa, ricordando il suo accento toscano e la sua vitalità contagiosa: “La forza della tua vitalità contagiosa, il tuo amore per Napoli e per gli animali, la tua grande disponibilità, i tuoi occhi luminosi e il tuo sorriso sincero resteranno per sempre impressi tra le nostre mura e nei nostri cuori. La potenza della tua determinazione sarà d’esempio per tutti gli studenti.” Il dipartimento ha anche espresso le proprie condoglianze alla famiglia: “Alla sua famiglia e ai suoi cari giungano il nostro abbraccio più sincero e le più sentite condoglianze. Ciao Emma, vola sempre più in alto, non ti dimenticheremo.”

La scomparsa di Emma Carratelli ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e la salute degli studenti in mobilità internazionale, un tema che risulta sempre più rilevante in un contesto globale. In un periodo in cui molti giovani si avventurano all’estero per completare i loro studi, la comunità accademica è chiamata a riflettere sull’importanza di garantire un ambiente sicuro e supportivo per tutti gli studenti.



