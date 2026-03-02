Cristian Galella attacca Sal Da Vinci: “Ma chi ha vinto Sanremo?”, la replica dopo le critiche





Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci, ma le polemiche non si placano, anzi, si intensificano. Mentre la città di Napoli celebra il suo artista, il mondo dei social si è diviso in reazioni contrastanti. A sollevare il polverone è stato Cristian Gallella, ex tronista di Uomini e Donne, che ha scatenato una vera e propria rivolta digitale con un commento provocatorio.





Tutto è cominciato sabato notte, poco dopo l’annuncio del vincitore. Gallella, noto per il suo modo diretto di esprimersi, ha pubblicato una storia su Instagram in cui scriveva: “Ma chi ca**o ha vinto? Dai non giochiamo!” Questo commento ha immediatamente attirato l’attenzione dei fan di Sal Da Vinci e degli appassionati del Festival, generando una reazione a catena. Mentre alcuni, come Edoardo Donnamaria, ex concorrente del GF Vip, hanno espresso le loro perplessità in toni più misurati, l’uscita di Gallella è stata interpretata come un attacco diretto a un artista che ha costruito la sua carriera con anni di impegno e una forte base di fan, culminando con il 22,17% dei voti totali.

La reazione all’uscita di Gallella non si è fatta attendere, e in poche ore l’ex tronista è stato sommerso da critiche e insulti. Questo attacco massiccio lo ha spinto a tornare sui social per difendersi, aumentando ulteriormente la tensione. In una successiva storia, ha dichiarato: “L’ondata d’odio che mi è arrivata (che non mi tocca minimamente), per aver espresso un’opinione sulla canzone che ha vinto Sanremo, mi fa capire che questo è un paese socialmente fallito.”

Il caso di Gallella si inserisce in un contesto più ampio di divergenze tra il gusto delle giurie tecniche e quello del pubblico. I dati ufficiali confermano questa frattura: se la giuria della Sala Stampa ha premiato Fulminacci, il televoto finale ha visto il trionfo di SAYF con il 26,4%. Nonostante le polemiche, la vittoria di Sal Da Vinci rappresenta un verdetto democratico che, sebbene possa non piacere a tutti, ha segnato un chiaro sostegno alla musica popolare.

Le reazioni sui social continuano a susseguirsi, con fan e detrattori che si confrontano animatamente. La polemica ha messo in evidenza non solo le divisioni nel panorama musicale italiano, ma anche la fragilità delle opinioni espresse online, dove un commento può scatenare una vera e propria tempesta.



