Esce per andare a scuola ma svanisce nel nulla: a Reggio Emilia si cerca Elena, 14 anni





Nella zona di Reggio Emilia, il tempo scorre pesante da quando nessuno vede Elena. Ha quattordici anni appena, ed è sparita dal giorno prima, giovedì ventisei marzo. Come al solito, aveva lasciato l’abitazione diretta verso la scuola; però stavolta non ha mai raggiunto l’edificio. Dopo poco, sul telefonino della mamma è comparsa una segnalazione: assente senza motivo. A raccontarlo a Fanpage.it è stata l’avvocato Barbara Iannuccelli, che pure condivide l’allarme lanciato per ritrovarla.





Da quel momento il suo cellulare non dà segnali. L’ultima traccia la colloca a Santa Croce, poi piazzale Europa a Reggio Emilia: qui è scesa da un autobus, poco dopo le otto.

Da Albinea arriva la segnalazione di una giovane scomparsa, denunciata dai parenti alle forze dell’ordine. I militari già attivi nelle ricerche verificano ogni dettaglio utile al ritrovamento. Sul profilo comunale compare un appello pubblico: qualora si incrociasse Elena, meglio avvisare subito chi deve sapere. Le parole corrono tra gli schermi, mentre il tempo stringe.

Fuori dal bagno della scuola ad Ascoli Piceno una ragazzina di quattordici anni precipita da una finestra. Adesso versa in gravi condizioni. Sulle cause l’istituto attende i risultati delle verifiche. Nessuna certezza al momento emerge dai primi accertamenti. I soccorsi sono arrivati poco dopo le undici. La dinamica resta ancora avvolta nel mistero. Alcuni compagni l’hanno vista barcollare prima del tonfo. Interrogata anche la bidella del piano superiore. Non ci sono telecamere nell’area del secondo corridoio.

Le autorità hanno già richiesto il verbale della preside

Ieri sera hanno parlato di un ritrovamento, invece no: la ragazza manca ancora. Sua madre e suo padre dicono che non sembrava triste né diversa, poco prima di sparire. Aveva ai piedi scarpe marroni, sopra le spalle una felpa scura col cappuccio. Grigi i pantaloni, tipo jeans stretti. Uno zaino color fucsia portava con sé quando è uscita. La notizia falsa si è diffusa in fretta, ma nessuno l’ha vista davvero. Da quel momento, niente.



