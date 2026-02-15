Espulsione Kalulu, l’esultanza di Bastoni scatena la bufera: gesto giudicato antisportivo





L’incontro tra Inter e Juventus ha visto un episodio controverso che ha segnato non solo il risultato finale, ma anche il comportamento di alcuni giocatori in campo. L’immagine di Bastoni che esulta dopo l’espulsione di Kalulu per somma di ammonizioni ha suscitato forti polemiche, evidenziando un comportamento che molti hanno definito antisportivo. Dopo aver visto il cartellino rosso sventolato dall’arbitro La Penna, Bastoni ha inizialmente mostrato segni di esultanza, ma successivamente ha cercato di giustificare la sua reazione affermando di essere stato strattonato per la maglia. Tuttavia, le immagini hanno dimostrato che questa versione dei fatti non corrispondeva alla realtà.





La reazione di Bastoni è stata oggetto di critiche, e molti esperti del settore hanno condannato il suo comportamento. “Ha fatto una brutta figura davvero”, ha commentato Massimo Ambrosini in diretta su DAZN, evidenziando come il gesto del difensore nerazzurro abbia offuscato la vittoria della sua squadra. La condanna è stata unanime, e basta rivedere il replay dell’azione per rendersi conto di quanto accaduto. Se La Penna avesse valutato correttamente la situazione, a essere espulso per somma di ammonizioni avrebbe potuto essere proprio Bastoni, già gravato da un giallo e a rischio di un secondo cartellino per simulazione.

L’episodio chiave è avvenuto al 42° del primo tempo, quando Miretti ha commesso un errore nell’appoggio verso Kalulu. Il difensore bianconero è stato anticipato da Bastoni, il quale ha simulato una caduta non appena ha avvertito un leggero contatto. L’arbitro, nonostante avesse una visuale chiara, è stato ingannato dalla dinamica accentuata dal giocatore interista, che ha portato a punire il presunto fallo con un secondo giallo per Kalulu (il primo era stato per un intervento imprudente su Barella). Questa decisione è stata ampiamente contestata, in quanto non rientrava nei casi in cui il VAR può intervenire.

Kalulu ha tentato di contestare la decisione mimando un possibile intervento al monitor, ma senza successo. Alle sue spalle, Bastoni mostrava una gioia euforica, chiaramente soddisfatto della decisione arbitrale. La situazione ha sollevato interrogativi sulla qualità dell’arbitraggio e sulla necessità di rivedere le regole, soprattutto in vista delle future modifiche al protocollo del VAR proposte dall’IFAB. A partire dai prossimi Mondiali, il VAR potrebbe essere coinvolto anche in situazioni come quella verificatasi, ma fino a quel momento, il supporto tecnologico non è previsto per episodi di questo tipo.

La mancanza di intervento del VAR ha suscitato ulteriori polemiche, con esperti come Alessandro Del Piero che hanno commentato la situazione in diretta. “Un tocco sul petto di Bastoni non può fargli partire le gambe in quel modo lì”, ha affermato, sottolineando che l’arbitro avrebbe dovuto prendersi più tempo per valutare la situazione. Secondo Del Piero, l’impossibilità per il VAR di intervenire in questo caso è un’assurdità che mette in evidenza un regolamento mal strutturato.



