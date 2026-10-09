F1 e MotoGP oggi 9 ottobre 2026: orari, TV e streaming

F1 e MotoGP oggi 9 ottobre 2026: doppio appuntamento internazionale per gli appassionati italiani, con le monoposto a Marina Bay (Singapore) e le moto a Mandalika…





F1 e MotoGP oggi 9 ottobre 2026: doppio appuntamento internazionale per gli appassionati italiani, con le monoposto a Marina Bay (Singapore) e le moto a Mandalika (Indonesia). In questo articolo trovate gli orari italiani delle sessioni in programma e le indicazioni su dove seguire le dirette TV e lo streaming legale per entrambe le categorie.





F1 e MotoGP oggi 9 ottobre 2026: il programma italiano (sintesi)

Venerdì 9 ottobre in Italia si svolgono sessioni ufficiali per entrambi i mondiali: in Formula 1 al Singapore Grand Prix sono previste la prima sessione di prove libere e la Sprint Qualifying; in MotoGP il weekend al Mandalika International Circuit si apre con le libere delle tre classi, inclusa la prima sessione della MotoGP. Qui sotto i dettagli principali (ora italiana).

Formula 1 — Singapore (orari italiani)

– FP1 (Prove libere 1): 10:30 – 11:30 (ora italiana).

– Sprint Qualifying (sessione che definisce la griglia per la Sprint Race): 14:30 – circa 15:14 (ora italiana).

La tabella ufficiale del weekend di Marina Bay indica gli orari in locale (Singapore UTC+8); la conversione in ora italiana (CEST, UTC+2) corrisponde agli orari sopra riportati. Le sessioni del venerdì sono già decisive per la Sprint race che si correrà sabato.

Dove vederla in Italia: la copertura è garantita in diretta su Sky Sport Formula 1 (e in streaming sulle piattaforme collegate Sky/Now). Alcune sessioni della Sprint weekend sono trasmesse anche in chiaro su TV8: per il venerdì è prevista la diretta della Sprint Qualifying in chiaro, mentre Sky offre l’intero weekend con pre e post produzione dedicata.

MotoGP — Mandalika (orari italiani)

– Moto3 FP1: 03:00 – 03:35 (ora italiana).

– Moto2 FP1: 03:50 – 04:30 (ora italiana).

– MotoGP FP1: 04:45 – 05:30 (ora italiana).

– Sessione aggiuntiva/classes di venerdì: la MotoGP torna in pista alle ore 09:00 per una seconda sessione di prove dedicata (diretta testuale e approfondimenti sui canali).

I programmi ufficiali del Gran Premio Pertamina d’Indonesia confermano l’avvio delle attività nella notte italiana, con la MotoGP che apre la sua attività del weekend nelle prime ore del mattino e una ulteriore sessione più avanti nella mattinata italiana.

Dove vederla in Italia: il Motomondiale è trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport MotoGP (canale dedicato, disponibile anche in mobilità tramite l’app/servizio di streaming NOW). TV8 offre una selezione in chiaro: qualifiche e Sprint della MotoGP sono programmate in diretta su TV8 (sabato), mentre la gara domenicale della MotoGP andrà in onda in differita in chiaro nella fascia pomeridiana.

F1 e MotoGP oggi 9 ottobre 2026: consigli pratici per seguire le dirette

– Se possedete abbonamento Sky, la soluzione più completa è seguire Sky Sport Formula 1 per la F1 e Sky Sport MotoGP per la MotoGP: entrambe le piattaforme offrono studi, commento live e streaming sul servizio NOW/ Sky Go per dispositivi mobili.

– Per chi non ha Sky: TV8 trasmette in chiaro alcune sessioni selezionate (tra cui la Sprint Qualifying di F1 prevista nel pomeriggio italiano e le qualifiche/sprint della MotoGP il sabato). Controllate il canale 8 del digitale terrestre per la programmazione in chiaro del weekend.

Possibili sovrapposizioni e orari da segnare

Nel calendario odierno non si registrano sovrapposizioni immediate tra le sessioni F1 e MotoGP più rilevanti: la MotoGP scende in pista nelle prime ore del mattino (04:45 FP1), mentre la prima sessione F1 italiana è alle 10:30; la Sprint Qualifying di F1 alle 14:30 non entra in conflitto con le attività del venerdì in Indonesia. Questo rende possibile seguire entrambi gli eventi, a patto di coprire la sveglia per la MotoGP notturna.

F1 e MotoGP oggi 9 ottobre 2026 rappresentano dunque due fine settimana paralleli nell’Asia orientale: a Singapore si definiscono già le gerarchie per la Sprint, a Mandalika si preparano le sfide decisive della stagione per la classe regina. Per comodità finale, ecco un riepilogo puntuale degli appuntamenti in ora italiana del venerdì e di dove seguirli:

RIEPILOGO ORARI ITALIA – Venerdì 9 ottobre 2026

– 03:00 Moto3 FP1 (Sky Sport MotoGP / NOW)

– 03:50 Moto2 FP1 (Sky Sport MotoGP / NOW)

– 04:45 MotoGP FP1 (Sky Sport MotoGP / NOW)

– 09:00 MotoGP sessione aggiuntiva / prove (Sky Sport MotoGP / NOW)

– 10:30 Formula 1 FP1 (Sky Sport F1 / NOW)

– 14:30 Sprint Qualifying F1 (Sky Sport F1 / NOW; diretta in chiaro TV8)

F1 e MotoGP oggi 9 ottobre 2026: se volete seguire le due competizioni nelle rispettive finestre orarie, Sky con le piattaforme collegate rimane l’offerta completa per gli abbonati; TV8 garantisce la visione in chiaro di alcuni momenti clou del weekend (soprattutto Sprint/qualifiche), mentre lo streaming NOW riproduce le dirette per gli utenti che preferiscono il web.

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