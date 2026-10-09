Sport oggi 9 ottobre 2026 in TV e streaming: orari e dove vedere gli eventi

Sport oggi 9 ottobre 2026 in TV e streaming: il venerdì propone appuntamenti per gli appassionati di motori, tennis, calcio e basket. In questa guida pratica trovate…





Sport oggi 9 ottobre 2026 in TV e streaming: il venerdì propone appuntamenti per gli appassionati di motori, tennis, calcio e basket. In questa guida pratica trovate gli orari principali e le piattaforme legali in Italia dove seguire le dirette, con indicazioni su copertura televisiva, finestre di streaming e modalità on demand.





Sport oggi 9 ottobre 2026 in TV e streaming: programma e come seguirlo

Formula 1 — GP di Singapore (prove libere e Qualifica Sprint)

Il weekend del Gran Premio di Singapore entra nel vivo già venerdì 9 ottobre: la sessione di Prove Libere è in programma alle 10:30 CET, mentre la Qualifica Sprint si disputa nel pomeriggio, con inizio indicativo alle 14:30 CET. Tutte le sessioni del venerdì sono trasmesse in diretta sui canali dedicati di pay TV e in streaming sull’app ufficiale del broadcaster in Italia. Sono citate le piattaforme Sky Sport e NOW, con copertura anche su Sky Sport 4K per i clienti abilitati. Per chi preferisce la visione in chiaro, alcune sintesi e repliche vengono proposte in differita dalle emittenti gratuite nel corso del weekend, con pacchetti sintetici e approfondimenti serali.

Tennis — Shanghai Masters (ATP Masters 1000)

Il Masters 1000 di Shanghai scatta con il secondo turno in programma tra il 9 e il 10 ottobre: venerdì 9 sono attesi diversi match di alto profilo nel corso della giornata, con sessioni previste in mattinata, pomeriggio e serata locali. In Italia la manifestazione è trasmessa da una pay TV sportiva che offre copertura serale e streaming della manifestazione, con partite disponibili anche on demand per gli abbonati alla piattaforma. La programmazione italiana prevede momenti clou nel corso della giornata di venerdì e la possibilità di rivedere gli incontri principali mediante le opzioni on demand riservate agli abbonati.

Calcio — Serie B: Avellino–Sampdoria (ore 20:30)

Il venerdì di calcio italiano offre in prima serata un incontro di Serie B: Avellino–Sampdoria è previsto con calcio d’inizio alle 20:30 CET. La partita è distribuita attraverso il canale tematico della Lega Serie B (LaB Channel) ed è disponibile in streaming su piattaforme che ospitano il canale, tra cui Prime Video e OneFootball TV per il pubblico italiano. Le opzioni per la visione includono dirette standard e servizi di replay per gli abbonati alle relative piattaforme di streaming.

Calcio internazionale — Premier League e Bundesliga in primo piano

Per chi segue i principali campionati esteri, la giornata offre match del calendario internazionale: Sky dedica la propria programmazione al weekend di Premier League e Bundesliga, con gare e approfondimenti già a partire dal pomeriggio e confezioni pre/post partita in prima serata. Tra gli appuntamenti serali figura una partita di Bundesliga in diretta alle 20:30 CET sui canali calcio del gruppo pay, con servizi di introduzione, commento e analisi nelle fasce orarie immediatamente precedenti e successive alle gare.

Basket — EuroLeague: round in corso e dirette

La Turkish Airlines EuroLeague disputa incontri della regular season anche nella giornata di venerdì 9 ottobre: la copertura per il pubblico italiano è garantita in diretta dai canali sportivi nazionali della pay TV che detiene i diritti, con trasmissione in streaming per gli abbonati alla relativa piattaforma. In questi giorni la copertura prevede più finestre orarie serali, con commento e approfondimenti dedicati e possibilità di rivedere momenti salienti sulla piattaforma on demand del broadcaster.

Altri appuntamenti di interesse per il pubblico italiano

Oltre ai grandi eventi sopra indicati, la programmazione televisiva nazionale e satellitare propone partite di campionati minori (Serie C), alcuni match di coppe nazionali e internazionali trasmessi su emittenti pay/streaming, oltre a rubriche e studio pre/post gara dedicate ai principali eventi del weekend. Per le gare ciclistiche di fine stagione è prevista copertura in differita o in diretta a seconda del palinsesto del giorno; le singole emittenti definiscono le finestre di trasmissione in base alle esigenze editoriali e ai diritti disponibili.

Di seguito un riepilogo pratico degli orari principali e degli spazi di visione in Italia. Sport oggi 9 ottobre 2026 in TV e streaming presenta una giornata con soluzioni per la diretta, lo streaming e la visione on demand destinate agli abbonati alle piattaforme citate.

Riepilogo rapido (orari in CET):

10:30 — Formula 1, Prove Libere GP Singapore (Sky Sport / NOW).

14:30 — Formula 1, Qualifica Sprint (Sky Sport / NOW).

Durante la giornata — Shanghai Masters, match del secondo turno (copertura pay/streaming).

20:30 — Avellino–Sampdoria, Serie B (LaB Channel su Prime Video / OneFootball).

Pomeriggio/sera — partite di Premier League / Bundesliga e finestre EuroLeague su canali pay/streaming sportivi.

Nel palinsesto giornaliero l’ultimo appuntamento concreto della giornata è la Qualifica Sprint del GP di Singapore, in diretta alle 14:30 CET su Sky Sport e in streaming su NOW. Sport oggi 9 ottobre 2026 in TV e streaming raccoglie quindi gli appuntamenti chiave da seguire per il pubblico italiano, con soluzioni di visione che comprendono diretta televisiva, streaming e servizi on demand per gli abbonati.

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