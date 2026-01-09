​​


Fabio Dragoni travolge il Galletto in diretta: contestata l’accusa di neocolonialismo a Trump

Emanuela B.
09/01/2026
Fabio Dragoni, in un’intervista a “4 di sera”, ha espresso la sua opinione in merito alle recenti accuse mosse da Emmanuel Macron contro Donald Trump, definendole “neo colonialismo”. Dragoni ha affermato con convinzione che, alla luce di tali dichiarazioni, Macron sia il candidato ideale per il premio Giachetti, che viene assegnato a chi si distingue per la sua mancanza di tatto.  Ha inoltre sottolineato che Macron dovrebbe astenersi da qualsiasi commento sulle colonie francesi in Africa fino a quando non avrà provveduto al loro abbandono.



 



