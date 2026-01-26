Fabrizio Corona: «Il giudice ha scelto il potere, stasera rivelo il Sistema Mediaset»





Fabrizio Corona continua a far parlare di sé, esprimendo il suo disappunto riguardo al provvedimento d’urgenza emesso dal tribunale. Questo provvedimento gli impone di non pubblicare contenuti considerati diffamatori nei confronti di Alfonso Signorini e di rimuovere i materiali già pubblicati. Nonostante ciò, Corona ha dichiarato: “Non mi fermo più”, anticipando i contenuti della prossima puntata di Falsissimo, in onda questa sera.





Dopo la decisione del giudice Roberto Pertile, Corona ha scelto di rispettare l’ordine del tribunale, ma non senza criticare aspramente la situazione. Ha affermato: “Ha deciso di impedirmi di pubblicare qualsiasi contenuto che possa essere ritenuto diffamatorio nei confronti di Signorini e mi ha ordinato di eliminare i contenuti precedentemente pubblicati”. Inoltre, ha invitato i cittadini e i media a mobilitarsi, sostenendo che “Questo Paese non è più una democrazia, ma sta diventando una dittatura”.

In seguito a questo provvedimento, Corona ha rimosso la possibilità di visionare gli episodi 19 e 20 di Falsissimo e ha archiviato tutti i reel relativi a queste puntate dai suoi profili social. Ha precisato di essere stato “obbligato dall’Avv. Chiesa” a compiere queste azioni, sottolineando che i video avevano superato i 100 milioni di visualizzazioni. Tuttavia, ha riservato la possibilità di ripubblicarli in futuro, qualora il ricorso legale avesse esito favorevole.

Questa sera, Falsissimo subirà un cambiamento significativo nel suo formato. Corona ha dichiarato che si passerà dal “sistema Signorini” al “sistema Mediaset”, e ha menzionato diverse personalità su cui si concentrerà l’attenzione, tra cui Maria De Filippi, Gerry Scotti, Silvia Toffanin, Marina Berlusconi e Pier Silvio Berlusconi. Sebbene si parlerà ancora di Signorini, il contenuto sarà trattato senza entrare nei dettagli vietati dal provvedimento del tribunale.

In un’ulteriore dichiarazione, Corona ha avvertito: “Tutto il materiale che non posso pubblicare, nei prossimi giorni, sarà sul tavolo del PM che sta indagando Signorini, il dott. Gobbis, per le sue opportune valutazioni”. Con questo annuncio, ha lasciato intendere che la questione è tutt’altro che conclusa e che continuerà a combattere per la sua libertà di espressione.

La situazione di Fabrizio Corona e il suo rapporto con Alfonso Signorini sono diventati oggetto di discussione non solo tra i fan dei programmi di gossip, ma anche nel contesto più ampio della libertà di stampa e della censura. Corona, noto per il suo carattere provocatorio, sembra intenzionato a non cedere di fronte a quello che percepisce come un attacco alla sua libertà di espressione.



