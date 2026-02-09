Fares Bouzidi, l’amico di Ramy che guidava il TMax, arrestato per aver rubato una moto





Il 7 febbraio 2026, Fares Bouzidi, un giovane di 22 anni, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato a Milano. Bouzidi era già noto alle cronache per essere il conducente dello scooter Tmax su cui viaggiava Ramy Elgaml, deceduto in un incidente stradale durante un inseguimento da parte dei carabinieri il 24 novembre 2024. L’arresto è avvenuto grazie alla segnalazione di un cittadino che ha notato due individui intenti a spingere una moto in via Elba, nella zona di piazza Piemonte.





Intorno alle 23, la volante Bonola dell’Unità di Pronto Intervento (Upg) è intervenuta sul posto. Gli agenti hanno intercettato Bouzidi e un presunto complice in via Pirandello. La moto coinvolta, una Yamaha Teneré, era stata rubata poco prima in via Marenco. Entrambi i giovani sono stati arrestati, mentre altri due ragazzi, considerati dai poliziotti come complici che facevano da palo, sono stati indagati a piede libero.

L’arresto di Bouzidi rappresenta un nuovo capitolo per un giovane già al centro dell’attenzione pubblica a causa della tragica morte di Elgaml. Durante l’incidente che ha portato alla morte del suo amico, Bouzidi è stato accusato di omicidio stradale, un’accusa che è stata formulata anche nei confronti del carabiniere che era alla guida della vettura coinvolta nell’incidente.



