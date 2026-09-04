Federico Vella in bilico sul viadotto dell’A1: ecco cosa avrebbe detto ai poliziotti





Federico Vella si è lanciato dal viadotto dell’A1 dopo aver avuto un litigio con Lorena Isceri, trovata morta poco dopo.





Un tragico episodio si è verificato sul viadotto Lora dell’A1, nei pressi di Barberino di Mugello, dove Federico Vella ha compiuto un gesto estremo lanciandosi nel vuoto. L’uomo si trovava in bilico sul ponte quando gli agenti di polizia, allertati da una telefonata di emergenza, sono giunti sul posto per cercare di dissuaderlo. La chiamata era stata effettuata da Lorena Isceri, ex compagna di Vella, che pochi minuti prima era stata trovata chiusa nel bagagliaio della sua auto, in evidente difficoltà.

All’arrivo delle forze dell’ordine, gli agenti hanno tentato di instaurare un dialogo con Vella. “Cosa hai fatto?”, gli hanno chiesto, cercando di comprendere la situazione. La risposta dell’uomo è stata concisa e carica di emozione: “Mi ha tradito, mi ha trattato male, mi ha aggredito”. Queste parole, pronunciate in un momento di grande tensione, hanno preceduto il suo gesto disperato. Pochi istanti dopo, Federico si è lanciato nel vuoto, mentre nel terreno sottostante giaceva già il corpo di Lorena, che nessuno era riuscito a salvare.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma le testimonianze raccolte suggeriscono che la situazione tra i due fosse molto tesa. Prima di compiere l’estremo gesto, Vella aveva pubblicato un messaggio su Instagram, nel quale affermava: “Il silenzio dopo un litigio non è punizione. Addio a tutti.” Queste parole, ora interpretate come un triste presagio, hanno aggiunto un ulteriore strato di complessità alla vicenda.

Le autorità hanno avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico epilogo. La polizia sta esaminando le comunicazioni tra Vella e Isceri per comprendere meglio i motivi del litigio e gli eventi che hanno preceduto il loro incontro fatale sul viadotto. Testimoni hanno riferito di aver visto l’auto di Lorena parcheggiata in modo sospetto, e alcuni hanno sentito urla prima che gli agenti arrivassero sul posto.

La comunità di Barberino di Mugello è rimasta scossa da quanto accaduto. Molti residenti hanno espresso il loro sconcerto e la loro tristezza per la perdita di due vite. “Non riesco a credere che sia successo qui, in un posto così tranquillo”, ha dichiarato un vicino, visibilmente colpito dalla tragedia. I servizi sociali locali stanno offrendo supporto a chiunque ne abbia bisogno, considerando l’impatto emotivo che questa vicenda ha avuto sulla comunità.

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