Oggi ho iniziato come apprendista imbalsamatore e sul tavolo c’era mia cognata: non è morta per overdose.





Le mani mi tremavano così tanto che quasi feci cadere il piccolo cilindro d’acciaio mentre cercavo di richiuderlo. Ero seduto nella mia vecchia Ford scassata, parcheggiata a due isolati di distanza dalla Sterling & Sons, con il motore spento e il fiato che formava nuvolette di vapore nell’abitacolo. Le parole di Clara mi rimbombavano nel cervello come una condanna a morte. Everett, mio fratello maggiore, l’eroe della mia infanzia, l’uomo che mi aveva insegnato a lanciare una palla da baseball e che mi aveva prestato i soldi per il college, era un assassino. E non un assassino qualunque, ma un predatore metodico che aveva pianificato tutto per mettere le mani su un patrimonio che non gli apparteneva.





Lessi di nuovo quel pezzetto di carta, la calligrafia di Clara era deformata dalla paura, le lettere che sembravano urla silenziose impresse nel tempo. Non citava solo Everett, ma menzionava chiaramente il nome di Sterling. Mi resi conto in quel momento che Arthur Sterling non era solo un imbalsamatore corrotto, ma il fulcro di un sistema di riciclaggio e occultamento di cadaveri che serviva l’élite della città. Clara doveva aver scoperto che Everett stava usando la società funebre per far sparire i proventi di una frode assicurativa colossale legata alle proprietà di famiglia. Era stata uccisa perché sapeva troppo, e mio fratello aveva deciso che il modo migliore per liberarsi di lei era portarla proprio nel “mattatoio” del suo complice.

Dovetti fare appello a ogni grammo di autocontrollo per non correre alla stazione di polizia più vicina. Sapevo che se Everett e Arthur erano così sicuri di sé, significava che avevano agganci ovunque, forse anche tra i detective della omicidi. Presi il telefono e chiamai l’unico uomo di cui potessi ancora fidarmi, l’agente Vance, un vecchio amico di mio padre che era stato degradato a pattugliatore dopo aver cercato di denunciare la corruzione nel suo distretto. Ci incontrammo in una tavola calda semivuota alla periferia sud, dove il caffè sapeva di bruciato e l’aria era pesante per il fumo delle sigarette.

Vance ascoltò la mia storia senza interrompermi, il suo volto segnato dalle rughe diventava sempre più cupo a ogni dettaglio. Quando gli mostrai il cilindro d’acciaio e il biglietto, i suoi occhi si illuminarono di una luce fredda. “Logan, questa non è solo una lite familiare finita male. Questo è il pezzo mancante di un puzzle che sto cercando di comporre da anni,” mi disse a bassa voce, inclinando la testa per non farsi sentire dai pochi avventori. Mi spiegò che Clara non era stata la prima donna a sparire in circostanze misteriose dopo aver minacciato di esporre gli affari dei Sterling. Il problema era che i corpi sparivano o venivano cremati prima che qualcuno potesse fare un’autopsia seria.

“Dobbiamo tornare lì, Logan. Dobbiamo recuperare il corpo di Clara prima che Arthur accenda il forno crematorio,” ordinò Vance, alzandosi e controllando la sua pistola d’ordinanza. “Se perdiamo il cadavere, perdiamo l’unica prova fisica dello strangolamento. Il biglietto è forte, ma con gli avvocati che hanno quegli squali, lo farebbero passare per un falso creato da una donna instabile.” Tornammo alla Sterling & Sons mentre il sole iniziava a tramontare, tingendo il cielo di Chicago di un rosso sangue che sembrava un presagio funesto. Entrammo dall’uscita di sicurezza del seminterrato, quella che Arthur usava per i carichi “speciali”.

Il seminterrato era immerso nel silenzio, interrotto solo dal ronzio costante delle celle frigorifere. Ma quando arrivammo alla sala di imbalsamazione, il tavolo dove giaceva Clara era vuoto. Il panico mi assalì, mozzandomi il respiro. “È troppo tardi, l’hanno già portata via,” sussurrai, sentendo le lacrime di rabbia pizzicarmi gli occhi. Ma Vance non si arrese. Seguì le tracce di umidità sul pavimento che portavano verso una porta blindata in fondo al corridoio, quella che conduceva alla stanza del forno crematorio. La porta era socchiusa e dall’interno proveniva il rumore di una discussione accesa.

Mi sporsi leggermente per guardare all’interno. Everett era lì, in piedi davanti alla bocca del forno già incandescente, mentre Arthur Sterling stava spingendo la barella con sopra il corpo di Clara. Ma c’era qualcun altro. Una donna bionda, vestita in modo impeccabile, che riconobbi subito: era la signora Sterling, la moglie di Arthur. Stava urlando contro Everett, accusandolo di essere stato maldestro. “Ti avevo detto di aspettare che le acque si calmassero! Portarla qui adesso, con tuo fratello che lavora come apprendista, è stata una follia pura!”, gridava la donna, rivelando che il complotto era ancora più vasto di quanto avessi immaginato.

Everett le rispose con uno schiaffo violento che la fece cadere a terra. “Logan non è un problema, si berrà la storia dell’overdose come ha sempre fatto con tutte le mie bugie. È un debole, proprio come nostro padre,” sputò Everett con un disprezzo che mi ferì più di un coltello. Fu in quel momento che Vance fece irruzione, con la pistola spianata e un urlo che gelò tutti i presenti. “Polizia! Fermi tutti, non muovetevi!”. Arthur cercò di raggiungere un pulsante sul muro, probabilmente per bloccare la porta o dare l’allarme, ma Vance fu più veloce e gli sparò alla spalla, facendolo crollare con un grido di dolore.

Everett, invece di arrendersi, afferrò una spranga di ferro vicino al forno e si scagliò contro di me, ignorando Vance. La sua faccia era una maschera di odio puro, i lineamenti distorti dalla consapevolezza che il suo impero di carta stava crollando. “Hai rovinato tutto, Logan! Saresti potuto essere ricco, avresti potuto avere tutto ciò che volevi!”, urlava mentre cercava di colpirmi. Riuscii a schivare il primo colpo, sentendo il calore del forno alle mie spalle. Ci azzuffammo sul pavimento bagnato, tra i resti dei prodotti chimici e l’odore della morte imminente. Sentivo le sue mani stringersi attorno al mio collo, proprio come dovevano essersi strette attorno a quello di Clara.

Mentre la vista iniziava ad appannarsi, riuscii a liberare un braccio e a colpirlo alla gola con tutta la forza che mi restava. Everett barcollò all’indietro, perdendo l’equilibrio proprio sul bordo della pedana del forno. Per un istante i nostri sguardi si incrociarono: nei suoi occhi non c’era pentimento, solo una sorpresa infinita. Cadde all’indietro, non dentro il fuoco, ma contro la struttura metallica incandescente, riportando ustioni devastanti prima di crollare a terra, privo di sensi. Vance lo ammanettò immediatamente, mentre io mi trascinavo verso il corpo di Clara, coprendola di nuovo con il lenzuolo con le mani che non smettevano di tremare.

Le ore successive furono un vortice di luci blu, sirene e interrogatori. La scientifica arrivò e confermò che Clara era stata strangolata con un cavo sottile, e che nel suo sangue non c’era traccia di eroina o altre sostanze letali. La storia esplose sui giornali come lo scandalo dell’anno: “L’Impero del Funerale: Omicidi e Frodi dietro la facciata della Sterling & Sons”. Arthur Sterling e sua moglie iniziarono a parlare quasi subito per evitare l’ergastolo, trascinando con sé dozzine di politici e poliziotti corrotti che avevano beneficiato dei loro servizi sporchi. Everett fu condannato a trent’anni di prigione senza possibilità di appello, ma per me la sentenza non fu un sollievo.

Il trauma di quella notte mi ha cambiato profondamente. Ho lasciato Chicago e ho venduto tutto quello che avevo, tranne il piccolo cilindro d’acciaio che tengo sempre nel cassetto del comodino. Mi ricorda che la verità ha un prezzo altissimo, ma che il silenzio costa molto di più. Spesso mi sveglio nel cuore della notte sentendo ancora quell’odore di formaldeide e vedendo il volto di Clara sotto la luce dei neon. Mi chiedo se Everett avesse ragione, se fossi davvero un debole. Ma poi guardo il biglietto di Clara e capisco che la vera forza non sta nel potere o nei soldi rubati, ma nell’avere il coraggio di guardare in faccia l’orrore, anche quando ha il volto di tuo fratello.

Oggi lavoro in un canile in un’altra città, lontano dai seminterrati e dai corpi gelidi. Mi occupo di creature che non mentono e che non tradiscono. Ogni tanto ricevo lettere da Everett dalla prigione, ma non le ho mai aperte. Le brucio ogni volta, guardando le fiamme e pensando che c’è un tipo di calore che non pulisce nulla, ma distrugge solo quello che incontra. Arthur Sterling è morto in cella l’anno scorso per un attacco di cuore, portando con sé molti altri segreti, ma a me non importa più. La giustizia è arrivata, anche se ha lasciato cicatrici che nessuna chirurgia potrà mai nascondere.

Ho organizzato io il vero funerale di Clara, mesi dopo, in un piccolo cimitero di campagna. C’erano solo pochi amici e l’agente Vance. Non c’erano fiori costosi o discorsi pomposi. C’era solo il silenzio del vento tra gli alberi e la pace che finalmente le avevamo restituito. In quel momento ho capito che il mio primo turno come apprendista era stato anche l’ultimo, e che non avrei mai più permesso alla morte di essere un business. Clara è libera ora, e in un certo senso, lo sono anche io, nonostante il peso dei ricordi continui a premere sul mio petto come quel piccolo pezzo d’acciaio.

La mia vita è diventata una testimonianza silenziosa contro l’oscurità. Ho imparato che dietro ogni grande colpo, dietro ogni fortuna costruita sulla sofferenza, c’è sempre un tavolo di metallo che aspetta. E che non importa quanto tu sia bravo a nascondere i segni, ci sarà sempre qualcuno, un apprendista nel turno sbagliato o un fratello con un briciolo di coscienza, pronto a scoprire la verità. La formaldeide svanisce con il tempo, ma la verità, quella resta attaccata alla pelle per sempre, proprio come quell’odore che non riesco ancora a togliermi di dosso del tutto.

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