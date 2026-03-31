Fedez e Mr Marra denunciati da un big della Casa Bianca: chiesti 5 milioni per diffamazione sul caso Epstein





Paolo Zampolli, noto imprenditore e amico di Donald Trump, ha intrapreso un’azione legale per diffamazione contro il rapper Fedez e Mr. Marra. La querela, depositata presso la Procura di Milano dall’avvocato Maurizio Miculan, si riferisce a un post pubblicato su Instagram e a una puntata del podcast “Pulp Podcast”, in cui Fedez menzionava Zampolli in relazione agli Epstein Files.





Nella querela, Zampolli si presenta come un “imprenditore di successo attivo in diversi settori, tra cui moda e immobiliare”, e sottolinea il suo “lungo e solido rapporto di amicizia” con il Presidente degli Stati Uniti. Inoltre, evidenzia il suo ruolo di rappresentante Onu dell’isola di Dominica.

Il post di Fedez recitava: “Definito ‘killer’ negli Epstein Files, ora accusato di aver fatto deportare l’ex compagna, eppure resta intoccabile — Ma quanto potere detiene Paolo Zampolli?”. Nel podcast, si aggiungeva: “Mi si accosta, inoltre, in maniera subdolamente insinuante al caso Epstein, alludendo al mondo della moda di cui ho fatto parte per molti anni, avendo fondato, negli anni ’90, una prestigiosa agenzia denominata ‘ID Models’”. Fedez afferma inoltre che Zampolli “è colui che, secondo Fabrizio Corona, forniva le ragazze a Trump e ha presentato Melania a Trump”, e conclude suggerendo che “sarebbe interessante approfondire il contenuto degli Epstein Files in merito a Zampolli”.

L’avvocato Miculan, rappresentante di Fedez, ha dichiarato che saranno richieste a Fedez e a Mr. Marra, alias Davide Marra, un risarcimento danni non inferiore a 5 milioni di euro, a causa della diffusione di teorie false e gravemente diffamatorie. Tale richiesta è motivata anche dalla “visibilità internazionale” del suo assistito. Gli avvocati di Fedez, Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, hanno prontamente replicato.

I legali sostengono che Fedez abbia esercitato il diritto di cronaca, riportando fedelmente i contenuti di documenti pubblici e le dichiarazioni altrui, senza alcuna espressione di opinione personale. Affermano inoltre che tale operato, improntato alla massima continenza e al rigoroso rispetto della verità dei fatti, esclude ogni ipotesi di diffamazione. Esprimono fiducia nel fatto che la correttezza della condotta di Fedez sarà riconosciuta in ogni sede competente.

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