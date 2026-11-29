



Il toscano vince in tre set il primo singolare contro la Spagna. Cobolli affronta Alcaraz nella sfida che può assegnare la Coppa Davis.





Nella finale bolognese di Coppa Davis, Lorenzo Musetti ha consegnato alla formazione italiana il vantaggio iniziale contro la Spagna. Il tennista di Carrara ha prevalso su Rafael Jodar dopo tre parziali: 6-7, 6-2, 6-1, in un confronto durato più di tre ore. Filippo Volandri e i suoi giocatori hanno così incassato il primo punto della sfida, ma il titolo non è ancora assegnato. Ora Flavio Cobolli affronta Carlos Alcaraz nel secondo incontro individuale. Un successo azzurro chiuderebbe la contesa a favore dell’Italia; se invece vincerà Alcaraz, le nazionali dovranno disputare la prova di doppio.

Il primo set è stato combattuto e si è deciso al tie-break, dove Rafael Jodar ha prevalso. Lorenzo Musetti aveva cominciato con decisione, usando variazioni e rovescio per guidare gli scambi e mettere pressione sul rivale. Dopo essere passato in vantaggio, l’italiano ha subito la rimonta dello spagnolo, capace di ricucire il divario e raggiungere l’equilibrio. Sul 6-5 per Musetti, Jodar ha interrotto il gioco chiedendo assistenza medica per un fastidio alla caviglia destra.

Le cure e la fasciatura hanno consentito al giocatore di rientrare; poi ha tenuto il servizio e si è aggiudicato il parziale. All’inizio della seconda frazione Jodar ha strappato la battuta ed è salito sul 2-0, ma Musetti ha reagito subito. L’azzurro ha recuperato il break e ha chiuso 6-2, ristabilendo la parità con maggiore precisione e aggressività negli scambi.

Nel parziale conclusivo Musetti ha mantenuto l’iniziativa, mentre Jodar non è riuscito a reggere la pressione. L’azzurro ha inanellato nove giochi consecutivi, a cavallo tra la chiusura del secondo set e l’avvio del terzo; soltanto in seguito lo spagnolo ha fermato la striscia. Il giocatore toscano ha ripreso a dettare il ritmo degli scambi, fino a chiudere la frazione sul 6-1. Così ha completato il recupero, cominciato dopo aver ceduto il primo set ed essere andato sotto all’inizio del successivo. Il match si è svolto a Bologna, su cemento indoor, ed è durato oltre tre ore.

Prima di arrivare alla finale, l’Italia ha dovuto superare una semifinale combattuta contro la Repubblica Ceca. Musetti aveva battuto Jakub Mensik in due parziali e poi affiancato Andrea Vavassori nel doppio decisivo. Con l’affermazione contro Jodar, il toscano ha raccolto la propria quarta vittoria in questa edizione delle Finals bolognesi. La Spagna, invece, non ha avuto bisogno del doppio per qualificarsi: nella semifinale con la Gran Bretagna, Jodar e Alcaraz hanno prevalso su Cameron Norrie e Arthur Fery. A dirigere gli iberici è David Ferrer; la squadra italiana è affidata a Filippo Volandri.

Il secondo incontro della finale mette dunque di fronte Cobolli e Alcaraz. Alla vigilia, Volandri aveva scelto Cobolli per il singolare contro il campione spagnolo; Matteo Berrettini e Andrea Vavassori erano Stati indicati per l’eventuale doppio, con la possibilità di modificare la formazione dopo il secondo match. Alcaraz deve vincere per tenere in corsa la Spagna e rinviare la decisione al doppio. Una vittoria di Cobolli consegnerebbe invece direttamente la Coppa agli azzurri. La finale si disputa al meglio dei tre incontri: il punto conquistato da Musetti lascia quindi ancora aperti entrambi gli esiti.

L’Italia cerca il quarto titolo consecutivo, dopo quelli del 2023, 2024 e 2025. La finale di Bologna è la terza di fila per la squadra di Volandri. La Spagna, invece, non vince la Coppa Davis dal 2019. Nel precedente confronto conclusivo del 2025, l’Italia aveva battuto proprio gli spagnoli per 2-0, conquistando il terzo titolo consecutivo. Il risultato del primo singolare di questa nuova finale offre agli azzurri un vantaggio, ma il trofeo resta da assegnare. La sfida tra Cobolli e Alcaraz può chiuderla oppure rendere necessario il doppio, secondo l’esito del secondo incontro.



