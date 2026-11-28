



Il 2-0 sulla Gran Bretagna porta gli iberici all’ultimo atto di domenica 29 novembre alla BolognaFiere Arena





La finale della Coppa Davis 2026 vedrà opposte Spagna e Italia. Gli spagnoli, affidati a David Ferrer, hanno ottenuto il posto in finale imponendosi 2-0 sulla Gran Bretagna nella semifinale delle Final Eight alla BolognaFiere Arena. Rafael Jodar ha firmato il successo, superando Cameron Norrie; poi Carlos Alcaraz ha battuto Arthur Fery, assicurando la qualificazione senza il doppio. La finale si terrà domenica 29 novembre, alle 15, sul campo indoor in cemento dell’arena bolognese: sarà la rivincita dell’atto conclusivo dell’anno scorso, conquistato dall’Italia di Filippo Volandri.

Rafael Jodar ha firmato il primo punto spagnolo, battendo Cameron Norrie 6-2, 7-5. Il ventenne ha gestito con autorità la frazione d’apertura, mentre nel set successivo il britannico è riuscito a opporsi più efficacemente. Quando il punteggio era sul 5-5, Jodar ha strappato il servizio all’avversario e ha poi chiuso al proprio turno di battuta. Il risultato ha messo Carlos Alcaraz nella condizione di qualificare la Spagna con un’altra vittoria. Assente nella sfida precedente contro l’Austria, il numero uno della squadra è rientrato in campo in semifinale e ha sconfitto Arthur Fery. La fonte principale presenta Fery come il primo britannico, dopo una stagione in cui ha ottenuto un risultato importante a Wimbledon.

La sfida individuale è finita con Alcaraz vincitore per 6-2, 6-1: gli sono bastati settantadue minuti. Lo spagnolo ha orientato presto l’incontro a proprio favore e ha conservato il vantaggio senza interruzioni. Fery ha avuto problemi a reggere le accelerazioni avversarie e a elaborare risposte capaci di metterle in difficoltà. Il punto ha portato il confronto sul 2-0, escludendo la necessità del doppio. Per i britannici l’avventura si arresta al penultimo turno, dopo aver eliminato nei quarti la Germania di Alexander Zverev. Gli spagnoli si giocheranno invece il titolo, come nell’edizione passata. Secondo gli approfondimenti, prima della semifinale con la Gran Bretagna Jodar aveva affrontato l’Austria nel turno precedente.

Il calendario propone nuovamente, nell’atto decisivo, le due squadre già rivali per la Coppa Davis nella finale di un anno prima. In quella circostanza il successo andò all’Italia, mentre gli spagnoli inseguono un nuovo trionfo dal 2019. Nella semifinale Jodar si è messo in evidenza accanto ad Alcaraz, su cui la nazionale può fare affidamento. David Ferrer e i suoi avranno una giornata per preparare la gara contro gli azzurri, attesi dal sostegno del pubblico di casa. Si giocherà alle 15 di domenica 29 novembre, proprio nell’Arena che ha accolto il penultimo turno; al termine verrà consegnato il trofeo. La fonte principale indica i dati relativi alla finale precedente e all’ultimo titolo spagnolo.

L’Italia è arrivata in finale battendo la Repubblica Ceca 2-1. La qualificazione è maturata nel doppio, dove Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori hanno rimontato dopo aver ceduto il set iniziale. Nei quarti contro la Corea del Sud avevano avuto bisogno del terzo; Matteo Berrettini e Vavassori firmarono il punto decisivo. Il cammino della squadra di Volandri si distingue dalla semifinale spagnola, decisa in due singolari senza doppio. Domenica si contenderanno il titolo i detentori e la Spagna, senza vittorie dal 2019.

Per la Spagna la vittoria di Bologna porta quindi alla possibilità di interrompere un’attesa iniziata dopo il successo del 2019. Per l’Italia si tratta invece dell’occasione di difendere il titolo conquistato nella precedente edizione, davanti al pubblico presente alla BolognaFiere Arena. La fonte principale descrive la squadra azzurra come detentrice del trofeo e attribuisce a Filippo Volandri la guida della nazionale; David Ferrer guida quella spagnola. Il confronto di domenica riunirà nuovamente le due finaliste dello scorso anno. Il passaggio degli iberici è maturato con i successi in singolare di Jodar e Alcaraz, rispettivamente contro Norrie e Fery. La partita decisiva per la Coppa Davis comincerà alle 15 del 29 novembre.



