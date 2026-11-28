



A Roma l’omaggio nella cappella della Scuola Superiore di Polizia. La moglie Carla ha parlato con un amico di famiglia; i funerali sono previsti lunedì.





A Roma è stata aperta la camera ardente di Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia di Stato e già direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. La cappella della Scuola Superiore di Polizia, in via Pier della Francesca, accoglie l’ultimo saluto in forma riservata, come richiesto dalla famiglia. L’accesso è chiuso al pubblico generale. La camera ardente resta aperta fino alle 17 di oggi, sabato 28 novembre. Tra i primi a entrare c’è stato Vittorio Pisani, attuale capo della Polizia. La salma è rientrata nella Capitale durante la notte, dopo gli accertamenti medico-legali eseguiti a Firenze.

Carla, moglie di De Gennaro, è presente con i due figli e Andrea De Gennaro, fratello dell’ex dirigente. Un amico di famiglia, parlando con i cronisti, ha riferito che la donna condivideva la sua preoccupazione per il peso delle vicende giudiziarie e dell’attenzione mediatica. Secondo l’amico, De Gennaro non avrebbe retto l’idea di affrontare per anni quella pressione, legata a un’accusa grave nell’inchiesta sulle stragi del 1992. Ha richiamato i casi di Bruno Contrada e Mario Mori, dicendo che entrambi sarebbero usciti «cadaveri» dalle rispettive vicende. Si tratta della valutazione espressa dall’amico, non di una dichiarazione diretta della moglie.

L’amico raccontò che la conoscenza con De Gennaro risaliva all’adolescenza: erano stati compagni di scuola e avevano praticato judo. Le attività professionali si erano sovrapposte in parte e da posizioni diverse. Dopo più di sessant’anni, disse, gli era doloroso riferirsi a lui. Secondo quanto riferito dall’amico, De Gennaro aveva cominciato il 17 novembre a preparare missive per il custode, la moglie e un magistrato, quattro giorni prima di morire. L’uomo aggiunse che avrebbe controllato l’arma prima di sparare. A suo giudizio, quel gesto esprimeva la convinzione di De Gennaro di essere innocente. La lettura è una sua interpretazione personale.

Gli accertamenti sul corpo hanno avuto luogo ieri all’ospedale Careggi, a Firenze. Terminato il lavoro, il feretro è stato condotto a Roma durante la notte per predisporre la camera ardente. La celebrazione funebre è fissata per lunedì nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, nella Capitale; non è disponibile un’indicazione sull’orario. Le ipotesi dell’amico riguardo alle ragioni del gesto restano una lettura soggettiva. Non equivalgono a un accertamento sulle intenzioni di De Gennaro e vanno distinte tanto dalla morte quanto dalle circostanze giudiziarie.

Il contesto giudiziario citato dall’amico riguarda l’indagine della Procura di Caltanissetta sulla strage di via D’Amelio e sulla scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino. Il 16 novembre ANSA riferì che De Gennaro era indagato per depistaggio e che la Procura aveva chiesto per lui gli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari aveva respinto la richiesta; i pm avevano presentato appello al tribunale del Riesame. Le contestazioni, secondo l’agenzia, riguardavano un presunto coinvolgimento nel tentativo di indurre Salvatore Contorno a non rendere dichiarazioni. Sono accuse e richieste investigative, non una condanna. La fonte principale riferisce che la famiglia era sottoposta a pressione mediatica, secondo l’amico.

Nei giorni successivi, prima dell’apertura della camera ardente, l’iter giudiziario era ancora in corso. Un dispaccio ANSA del 24 novembre riportava che i difensori avevano chiesto di rinviare l’udienza del Riesame, fissata per il primo dicembre, per poter esaminare una grande quantità di documenti depositati. La richiesta di rinvio non equivaleva a una decisione dei giudici sulla data. L’amico, parlando davanti alla cappella, ha ricordato anche i momenti trascorsi con De Gennaro e ha chiesto ai giornalisti di trattarne con rispetto la memoria. Alla cerimonia di oggi il commiato resta riservato alla famiglia e alle persone ammesse, mentre la camera ardente è programmata fino alle 17.



