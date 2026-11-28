



Nicola Lo Russo racconta al Fatto Quotidiano di aver cercato invano un contatto con le istituzioni dopo la morte del figlio in Kuwait





Secondo Nicola Lo Russo, la famiglia apprese dall’impresa datrice di lavoro che Emanuele era morto in Kuwait. Il figlio, tecnico Rheinmetall di 36 anni, perse la vita col collega Antonio Saccoccio nell’attacco di un drone. Nell’intervista concessa al Fatto Quotidiano, il padre ha accusato le istituzioni: dopo il decesso, ha dichiarato, né lo Stato né il governo lo avevano cercato spontaneamente. La famiglia contattò quindi il ministero degli Esteri, chiedendo aggiornamenti e un gesto di solidarietà. Dopo la rassicurazione che sarebbe arrivata una nuova chiamata, nessuno, secondo Nicola, si fece sentire: da qui la sua contestazione alle autorità pubbliche nazionali.

Anche le dichiarazioni televisive di solidarietà sono state contestate da Nicola Lo Russo. Il padre ha spiegato che, mentre veniva detto in pubblico che la famiglia aveva ricevuto telefonate e condoglianze, i familiari non avevano sentito alcun interlocutore. Pur considerando impossibile trovare parole che attenuino la morte di un figlio, Nicola ritiene che la vicinanza dello Stato avrebbe potuto contrastare almeno il loro isolamento. La sua protesta mette così a confronto l’assenza di una chiamata con quanto dichiarato pubblicamente sulla vicinanza alla famiglia. Il padre ha infine detto che il lutto non lo abbandonerà mai: lo accompagnerà per tutta la vita, senza che possa esservi consolazione.

Il padre di Emanuele, Nicola Lo Russo, ha ricordato la competenza del figlio nel settore radar. Ha spiegato che la sua attività non consisteva nel lavorare con armamenti, bensì nel seguire tecnologie difensive pensate per rilevare missili in avvicinamento e impedirne l’azione. Nel ricordo paterno, Emanuele era un giovane energico, con una cerchia di amici e sentimenti benevoli verso persona. Nicola ha aggiunto che i familiari non sanno come sia avvenuta la morte; da padre, desidera ricostruire cosa abbia attraversato il figlio e se abbia patito sofferenza.

La morte di Antonio Saccoccio, collega di Emanuele Lo Russo, è al centro del ricordo della sorella Maria Teresa, intervistata dal Messaggero. Lo ha descritto come un uomo dal carattere generoso e buono. Ha giudicato incomprensibile che abbia perso la vita in un contesto bellico e ha ricordato quanto tenesse ai suoi cari e alla professione. La famiglia, ha riferito, è distrutta. Questa testimonianza si affianca a quella di Nicola Lo Russo, pur affrontando aspetti diversi: il padre di Emanuele denuncia la mancanza di contatti istituzionali e di chiarimenti sulle circostanze della morte del figlio; Maria Teresa, invece, conserva il ricordo di Antonio e dei suoi affetti familiari.

Secondo le informazioni diffuse dalla Farnesina e riportate nei resoconti Disponibili, i due tecnici lavoravano alla manutenzione delle antenne di rilevamento del sistema antiaereo Skyguard, in dotazione alle Forze armate kuwaitiane. L’esplosione è avvenuta in un sito dove operavano; i resoconti riferiscono che entrambi sono morti dopo essere stati colpiti da schegge o detriti. Anche un cittadino kuwaitiano e uno pakistano sono rimasti feriti. Questi elementi descrivono il contesto dell’incidente, ma non rispondono alla domanda posta da Nicola sulla precisa esperienza del figlio prima di morire. Il padre ha riferito che la famiglia non conosce ancora quei dettagli.

Sulle responsabilità dell’attacco, le informazioni Disponibili al 28 novembre non presentano una ricostruzione definitiva. Il Kuwait ha attribuito l’azione all’Iran, mentre Teheran ha negato di aver condotto un’operazione militare nella regione. Un resoconto di Repubblica riferisce che, secondo valutazioni dell’intelligence citate nell’articolo, tra le ipotesi considerate Vi sarebbero milizie sciite irachene; la pista resta un’ipotesi, non un accertamento conclusivo. Lo stesso resoconto riferisce che la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per ricostruire la dinamica. In questo quadro ancora incerto, la famiglia Lo Russo chiede di sapere che cosa sia accaduto a Emanuele e, attraverso il padre, denuncia di non aver ricevuto la vicinanza istituzionale attesa.



