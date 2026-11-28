



Aveva 64 anni ed era stata commissaria tecnica azzurra dal 2000 al 2011. Sotto la sua direzione arrivò il primo podio mondiale italiano, nel 2009.





Laura De Renzis è morta venerdì sera a Roma, a 64 anni. Era malata da tempo. Il Coni ha annunciato la scomparsa della storica allenatrice del nuoto sincronizzato, oggi chiamato nuoto artistico, e ha espresso vicinanza al marito Cesare Butini, direttore tecnico della Nazionale di nuoto, e alla figlia Alice. La notizia ha raccolto il cordoglio delle istituzioni sportive e dei vertici del nuoto. De Renzis aveva dedicato la propria attività alla crescita della disciplina, prima come atleta e poi da allenatrice e responsabile tecnica delle squadre azzurre.

De Renzis venne al mondo a Roma il 14 novembre 1962 e nel 1987 festeggiò il suo primo successo assoluto tricolore. Nel 1989 gareggiò agli Europei di Bonn. Il mestiere di allenatrice era cominciato nel 1982; otto anni dopo assunse la guida della Roma Nuoto. Dal 1993 al 2000 fu responsabile della sezione di nuoto sincronizzato del Villa Flaminia Sc. Sommando i risultati raggiunti con entrambe le società, i titoli assoluti furono 21. L’attività al fianco delle squadre nazionali prese avvio ai Mondiali di Perth del 1991. Il passaggio dall’agonismo alla direzione tecnica e organizzativa accompagnò la sua crescita professionale.

Nel 2000 fu nominata commissaria tecnica della Nazionale, incarico mantenuto fino al 2011. In quel periodo accompagnò le azzurre a tre edizioni dei Giochi olimpici, cinque Mondiali e sette Europei. Il risultato più significativo arrivò a Roma nel 2009: ai Mondiali Beatrice Adelizzi vinse il bronzo nel solo libero, prima medaglia iridata conquistata dall’Italia nel nuoto sincronizzato. Le fonti ricordano inoltre undici podi Europei durante la sua gestione, sei medaglie d’argento e cinque di bronzo, ottenute nelle prove di squadra, solo, duo e libero combinato. Il risultato del 2009 resta il traguardo più noto della sua esperienza alla guida azzurra.

Dopo il periodo in Nazionale, De Renzis continuò a lavorare nel settore e nell’organizzazione dei grandi eventi sportivi. Collaborò con European Aquatics fino al 2021 e fece parte della commissione tecnica di World Aquatics dal 2017 al 2021. Nel 2025 assunse, nella stessa commissione, l’incarico di vice direttrice. Il suo percorso internazionale si affiancò così all’attività svolta in Italia e alla promozione del nuoto artistico. Il Coni e la Federazione Italiana Nuoto hanno ricordato il contributo dato alla disciplina e allo sport italiano; le loro dichiarazioni sono state diffuse dopo l’annuncio della morte.

Paolo Barelli, alla presidenza della Federnuoto, ha ricordato De Renzis quale riferimento per il nuoto italiano e internazionale, mettendone in luce preparazione, rigore e attitudine alla collaborazione. Ha evocato inoltre la sua gentilezza e il legame umano instaurato con i colleghi. Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha richiamato il ruolo svolto da De Renzis nel promuovere il sincronizzato e l’eccellenza sportiva italiana, invitando a conservarne il ricordo. Le testimonianze dei due dirigenti si sono unite alle espressioni di cordoglio per i familiari e per l’intero ambiente sportivo.

Anche il ministro per lo Sport Andrea Abodi ha ricordato De Renzis con un messaggio pubblicato su X. Nel suo saluto ha espresso dolore per la perdita e ha descritto la sua generosità e la passione con cui aveva affrontato la vita e lo sport. La Federazione Italiana Nuoto ha comunicato che la camera ardente è prevista a Roma, alla Fondazione Antea, in piazza Santa Maria della Pietà 5, Padiglione 22: Sabato 28 novembre dalle 13 alle 16 e Domenica 29 dalle 9 alle 12. I funerali sono fissati per lunedì 30 novembre alle 10.30 nella Parrocchia di Santa Chiara, in piazza dei Giuochi Delfici.



