In Iran Sogand Moshtareki, quattordicenne e madre da dieci giorni, e Sepideh Raeisi, 21 anni e incinta, sono state uccise.





In Iran Sogand Moshtareki, quattordicenne e madre da dieci giorni, e Sepideh Raeisi, 21 anni e incinta, sono state uccise.





Il 6 novembre, in due province iraniane, Sogand Moshtareki e Sepideh Raeisi sono state uccise dai mariti, secondo le ricostruzioni diffuse da organizzazioni per i diritti umani. Avevano 14 e 21 anni. Entrambe erano state costrette a sposarsi quando ne avevano tredici; nei resoconti dei casi, la richiesta di raggiungere la famiglia e quella di separarsi dal coniuge precedono le aggressioni mortali. Le informazioni disponibili provengono da fonti diverse e non hanno tutte lo stesso grado di certezza: i dettagli sono attribuiti alle organizzazioni che li hanno raccolti.

Sogand, originaria della provincia di Kerman, aveva partorito da dieci giorni. Secondo Hengaw, il marito Ali Khadami l’ha picchiata a morte nella loro casa, nel villaggio di Sultanabad, nella contea di Arzuiyeh. Gli attivisti citati nella ricostruzione riferiscono che la ragazza aveva chiesto di visitare i genitori. Il padre, intervistato da Iran Human Rights (IHR), ha raccontato che il marito le impediva di parlare con la famiglia e la chiudeva in casa quando usciva. IHR riferisce che l’uomo è stato arrestato. Secondo il Comitato delle donne del Consiglio nazionale della resistenza dell’Iran (NCRI), avrebbe ammesso l’omicidio, indicandone come motivo «dispute familiari».

Quando aveva tredici anni, la ragazza era stata costretta alle nozze. Hengaw riferisce che, alcuni giorni prima di morire, era rimasta viva dopo un incidente stradale: l’ambulanza la stava portando da Arzuiyeh a Baft per il parto, che è avvenuto in seguito. La fonte principale aggiunge che era ancora in convalescenza per le conseguenze dell’incidente quando ha avuto il bambino. Il 10 novembre l’ufficio del governatore di Arzuiyeh ha comunicato che il marito era stato arrestato a Kerman, senza identificare né la vittima né il sospettato. Le organizzazioni riportano la confessione e il richiamo alle dispute familiari; tali elementi non costituiscono una ricostruzione indipendente dei fatti.

Sepideh Raeisi, 21 anni, viveva nella provincia di Fars, era madre di un bambino di tre anni e aspettava un altro figlio da quattro mesi. Secondo Hengaw, il marito Ali Raeisi le ha sparato il 6 novembre nel villaggio di Zagh, nella contea di Jahrom, dopo che lei aveva cercato di separarsi. Il feto non è sopravvissuto. La madre di Sepideh è stata ferita a una spalla e portata a ricevere cure. Hengaw riferisce che la giovane aveva subito per anni violenze domestiche, minacce e intimidazioni con armi da fuoco; era stata data in Sposa a tredici anni. L’uomo, secondo la stessa organizzazione, è fuggito dopo gli spari ed è stato poi arrestato dalla polizia.

La versione iniziale della fonte principale parlava di Sepideh come ferita e ne segnalava anche la morte, senza chiarire in quale momento fosse deceduta. In seguito Hengaw l’ha indicata come uccisa. L’organizzazione aggiunge che la scena dell’aggressione sarebbe stata vista dalla madre, dalle sorelle e dal figlio della donna. Riferisce inoltre che Ali Raeisi apparteneva al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Queste informazioni provengono dal resoconto di Hengaw e non figuravano nella prima ricostruzione. Il NCRI denuncia che le nozze imposte limitano istruzione, sviluppo individuale e autodeterminazione delle ragazze; associa inoltre a questa condizione rischi quali dipendenza finanziaria, maternità precoce e abusi tra le mura domestiche.

Per ottobre 2026, il Comitato delle donne del NCRI registra 24 casi di femminicidio e avverte che il numero reale potrebbe essere maggiore, poiché alcuni episodi non vengono denunciati. Una rilevazione separata di Iran International, rete persianofona con sede britannica, indica almeno 84 vittime fra donne e ragazze dal 21 marzo al 13 ottobre; 75 sarebbero state uccise da qualcuno che conoscevano. Hengaw, in un rapporto diffuso il 25 novembre, ha documentato almeno 159 donne uccise in Iran nel periodo compreso fra il 25 novembre 2025 e il 24 novembre 2026.

Nel bilancio figurano 23 omicidi classificati come «d’onore». L’organizzazione attribuisce a mariti ed ex mariti quasi il 48% dei delitti e sottolinea che censura e casi non segnalati impediscono di verificare esaustivamente il quadro.



