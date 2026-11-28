



Secondo le indiscrezioni riportate, il conduttore avrebbe respinto le richieste di modifica avanzate durante L’audit interno. La sospensione cautelativa sarebbe stata proposta per due settimane.





La Rai avrebbe chiesto a Pierluigi Diaco di cambiare il proprio modo di condurre BellaMa’ e di lasciare ad altri la gestione diretta degli autori. In base alle notizie riportate il 28 novembre, il conduttore avrebbe rifiutato le condizioni, giudicandole incompatibili con il suo ruolo nel programma, che ha ideato e di cui è capoprogetto. La vicenda riguarda un audit interno ancora in corso e, allo stato delle informazioni disponibili, le decisioni annunciate e la possibile uscita di Diaco dall’azienda non risultano confermate ufficialmente.

Le indiscrezioni collocano nel pomeriggio di venerdì 27 novembre il colloquio in cui sarebbero state illustrate a Diaco alcune condizioni riguardanti BellaMa’. Tra queste figuravano un diverso approccio alla conduzione e il trasferimento ad altri della supervisione diretta degli autori. Alla squadra sarebbe stata prospettata anche una partecipazione permanente in studio. Fonti prossime alla redazione sostengono che il conduttore non abbia accettato le richieste, ritenendole in contrasto con la funzione ricoperta nel progetto. Dopo il confronto, Angelo Mellone, direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai, avrebbe fatto sapere che intendeva disporre una pausa precauzionale di due settimane. Secondo quelle ricostruzioni, Diaco avrebbe a sua volta detto di poter interrompere il contratto con la Rai; nessuna di queste circostanze è descritta come conclusa.

A giustificare la contrarietà di Diaco ci sarebbe, fra l’altro, la sua lettura dei risultati: BellaMa’ avrebbe ottenuto numeri adeguati a Rai 2 e all’orario di programmazione. Nel resoconto, la trasmissione risulta terza fra le reti il giorno prima, preceduta da Canale 5 e Rai 1; non viene tuttavia indicato il dato degli ascolti. Diaco richiamerebbe anche il proprio ruolo nella concezione del programma e nel coordinamento del gruppo di lavoro. Un’altra obiezione riguarderebbe i tempi: la possibilità di fermare la trasmissione sarebbe emersa con L’audit già avviato, prima che il conduttore fosse convocato, secondo la ricostruzione.

La verifica interna è stata annunciata dalla Rai il 13 novembre, dopo ulteriori segnalazioni sulla gestione del programma. Le polemiche erano iniziate nelle settimane precedenti con un’intervista all’ex sacerdote Alberto Ravagnani. In seguito Selvaggia Lucarelli aveva diffuso registrazioni audio fuori onda e testimonianze riferite al clima dietro le quinte di BellaMa’. Il 25 novembre Diaco non aveva condotto la trasmissione; la motivazione comunicata era un’indisposizione. Il giorno dopo era tornato in onda. Sempre il 25 novembre, autori e collaboratori ai testi gli avevano manifestato sostegno con una lettera. Questi passaggi precedono le indiscrezioni sulle richieste e sulla sospensione.

Il quadro resta quindi legato a informazioni attribuite a fonti e a decisioni che, nel resoconto, sono formulate al condizionale. Non è riferito che L’audit sia terminato né che sia stata presa una decisione definitiva sul programma o sul contratto del conduttore. La possibile sospensione cautelativa sarebbe arrivata mentre gli accertamenti erano ancora in corso; la possibile rescissione, invece, sarebbe una disponibilità espressa da Diaco. Anche l’eventuale collegamento fra il rifiuto delle richieste e la fine del rapporto con la Rai non viene presentato come un esito già stabilito. La fonte non fornisce ulteriori dettagli sull’incontro né sulle contestazioni oggetto dell’audit.

Diaco lavora nella Rai dal 1996. Il resoconto ricorda anche che non ha mai nascosto la propria amicizia con la Rai definita “TeleMeloni”, ma non indica che questo elemento abbia avuto un ruolo nelle discussioni attuali. La notizia riguarda dunque il confronto sulla conduzione di BellaMa’, l’organizzazione degli autori e il possibile stop temporaneo, non una sospensione già avvenuta. Se le indiscrezioni saranno confermate, il caso segnerà un nuovo passaggio nei rapporti fra il presentatore e l’azienda pubblica; per ora, però, resta da distinguere quanto riferito dalle fonti dalle decisioni ufficiali. Non sono disponibili negli approfondimenti ulteriori conferme o aggiornamenti.



