L’esplosione del 28 novembre ha colpito la provincia di Kunar. I primi accertamenti collocano l’origine in un deposito di esplosivi accanto a una scuola; i feriti sono quasi cento.





L’esplosione del 28 novembre ha colpito la provincia di Kunar. I primi accertamenti collocano l’origine in un deposito di esplosivi accanto a una scuola; i feriti sono quasi cento.





Sette studenti sono morti e quasi cento persone sono rimaste ferite nell’esplosione avvenuta il 28 novembre vicino a una scuola nella provincia afghana di Kunar. La deflagrazione ha investito l’area circostante l’istituto, coinvolgendo alunni e altre persone presenti nei dintorni. I soccorritori hanno prestato assistenza ai feriti, mentre gli ospedali della zona li accoglievano per le cure. Le informazioni diffuse indicano che la maggior parte delle persone ricoverate è stata dimessa dopo il trattamento. Una decina, invece, risultava ancora in ospedale al momento della comunicazione ufficiale.

Secondo quanto scritto dal portavoce Abdul Mateen Qani, le prime verifiche delle autorità fanno risalire l’esplosione a un deposito di esplosivi di aziende minerarie nelle vicinanze della scuola. La nota non spiega quale fattore abbia causato lo scoppio, perciò l’individuazione del deposito non chiarisce l’innesco. Non vengono descritti né lo stato dei pazienti ancora in ospedale né il livello di gravità delle loro lesioni. Il bilancio complessivo delle persone ferite, inoltre, non distingue gli studenti dagli altri coinvolti.

Le notizie pubblicate il 28 novembre da ABC News e ABC Australia aggiungono alcuni particolari sulla località e sull’orario. Secondo quelle ricostruzioni, l’esplosione si è verificata intorno alle 10 nella zona di Andar Ser, alla periferia di Asadabad, capoluogo della provincia. Entrambe riportano che il deposito adiacente custodiva esplosivi destinati ad aziende minerarie e che l’indagine era in corso. ABC Australia quantifica i feriti in 97; la fonte principale parla invece di quasi cento persone. Le cifre sono coerenti nell’ordine di grandezza, ma restano attribuite alle rispettive fonti.

ABC News attribuisce a Sami ul Haq Bayan, direttore provinciale dell’Informazione e della Cultura, l’indicazione preliminare di una possibile negligenza nel deposito. È una valutazione riferita da quel mezzo di informazione e non va confusa con l’accertamento definitivo delle cause, che non risulta concluso. La nota di Abdul Mateen Qani, riportata dalla fonte principale, identifica invece il deposito come probabile origine dell’esplosione senza precisare l’innesco. Le autorità stavano ancora raccogliendo elementi. Le informazioni disponibili non permettono di stabilire se la dinamica sia stata ricostruita in modo completo né di attribuire responsabilità definitive.

Nella provincia sono attive imprese estrattive, che si servono di depositi per tenere gli esplosivi impiegati nelle operazioni minerarie. Uno di questi luoghi di stoccaggio si trovava nei pressi di una struttura scolastica frequentata da studenti. La sua collocazione vicino all’istituto è riportata nella ricostruzione, ma non è stata indicata la distanza precisa fra i due edifici. Le fonti non dicono neppure quante persone fossero presenti nell’area quando si è verificata l’esplosione. Il bilancio diffuso dalle autorità e dalle testate citate non fornisce dati nominativi sulle vittime o sui feriti.

Un precedente distinto, ricordato negli approfondimenti, risale ad agosto: un attacco con una granata contro un complesso scolastico a Kabul ferì più di quaranta bambini tra i nove e i quattordici anni. Si trattò di un episodio diverso, avvenuto nella capitale, e non sono indicati collegamenti con l’esplosione di Kunar. Per il fatto del 28 novembre, le informazioni disponibili descrivono un deposito di esplosivi vicino alla scuola e un’indagine ancora aperta. La causa dell’innesco non è precisata nella fonte principale; le ipotesi di negligenza riportate da altri media rimangono attribuite alle loro fonti.



