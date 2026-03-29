Finge il rapimento del figlio piccolo e confessa: «L’ho fatto per avere mi piace sui social». È successo nel Napoletano





Una vicenda singolare ha avuto luogo a Marigliano, dove una donna si è recata presso la caserma locale insieme al suo bambino di appena due anni per denunciare un presunto tentativo di rapimento. Secondo quanto dichiarato dalla donna, l’episodio si sarebbe verificato mentre passeggiava lungo corso Umberto. Un uomo, descritto come uno sconosciuto, si sarebbe avvicinato al passeggino cercando di portare via il piccolo con la forza. Tuttavia, il presunto rapimento non si sarebbe concretizzato grazie alle cinture di sicurezza del passeggino, che avrebbero impedito all’uomo di sottrarre il bambino. La donna ha raccontato che, dopo il fallito tentativo, l’aggressore si sarebbe allontanato rapidamente facendo perdere le proprie tracce.





In evidente stato di agitazione, la madre ha mostrato ai militari la tutina indossata dal figlio, che presentava segni di lacerazione. Questi, secondo quanto riferito dalla donna, sarebbero stati causati dal presunto strappo durante il tentativo di rapimento. I Carabinieri, per verificare la veridicità del racconto e cercare di identificare il presunto aggressore, hanno avviato immediatamente le indagini. Hanno raccolto testimonianze dai commercianti della zona e acquisito le immagini delle telecamere presenti lungo il tratto di strada indicato.

Tuttavia, i filmati hanno rivelato una realtà completamente diversa rispetto a quanto dichiarato. Dalle immagini si è potuto constatare che nessuno si era avvicinato al passeggino della donna e che l’episodio denunciato non aveva avuto luogo. Quando è stata nuovamente convocata in caserma per chiarimenti, inizialmente la donna ha continuato a sostenere la sua versione dei fatti. Tuttavia, messa sotto pressione dalle domande insistenti dei militari, ha ceduto e ha ammesso di aver inventato tutto. In lacrime, ha spiegato che il suo intento era quello di ottenere visibilità e consensi sui social network.

La confessione ha portato i Carabinieri a procedere con il deferimento della donna all’autorità giudiziaria per simulazione di reato. Questo tipo di denuncia falsa non solo rappresenta un illecito penale, ma comporta anche un inutile impiego di risorse da parte delle forze dell’ordine, che si trovano a dover gestire episodi inesistenti invece di concentrarsi su reali emergenze.

L’episodio ha suscitato grande attenzione nella comunità locale, soprattutto per il contesto in cui è maturato. La città di Marigliano è solitamente tranquilla e una denuncia come quella inizialmente presentata dalla donna aveva destato forti preoccupazioni tra i residenti. La notizia della simulazione ha invece sollevato interrogativi sul fenomeno delle false denunce e sull’influenza dei social media nella vita quotidiana delle persone.

Non è raro che casi simili emergano in diverse parti del mondo, dove alcune persone arrivano a inventare storie drammatiche per attirare l’attenzione online o per ottenere un momento di notorietà. Tuttavia, gli esperti sottolineano che tali comportamenti possono avere conseguenze legali gravi e compromettere la credibilità delle vere vittime che necessitano di aiuto.

Le autorità locali hanno colto l’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di non abusare degli strumenti legali e delle risorse pubbliche. Inoltre, hanno ribadito l’importanza delle telecamere di sorveglianza, che in questo caso si sono rivelate fondamentali per chiarire i fatti e accertare la verità.

La vicenda della donna di Marigliano rappresenta un esempio emblematico delle implicazioni negative che possono derivare dalla diffusione di false informazioni e dalla ricerca ossessiva di approvazione sui social media. La speranza è che episodi come questo possano servire da monito per riflettere sull’uso responsabile dei mezzi di comunicazione e sull’importanza dell’onestà nei rapporti con le istituzioni pubbliche.

In attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria, il caso continua a far discutere e a sollevare domande sul rapporto tra verità, responsabilità individuale e impatto sociale delle azioni personali.

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