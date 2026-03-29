Vincenzo De Luca: “Io ai genitori della famiglia nel bosco darei tre anni di carcere”





Una vicenda che ha acceso il dibattito pubblico in Italia riguarda una coppia che aveva deciso di vivere in isolamento con i propri figli, adottando uno stile di vita radicale a contatto con la natura. La scelta di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion ha sollevato polemiche, soprattutto dopo l’intervento delle autorità che ha portato all’allontanamento dei loro tre bambini e al loro trasferimento in una casa famiglia. Tra le varie voci critiche, spicca quella di Vincenzo De Luca, ex governatore della Campania e attuale candidato a sindaco di Salerno, che non ha risparmiato commenti duri sulla questione.





La coppia viveva in una casa di pietra a Palmoli, un piccolo comune in Abruzzo, senza elettricità, riscaldamento o acqua calda. I bambini non frequentavano la scuola, non erano vaccinati e non avevano accesso a cure mediche regolari. Questa situazione ha portato la procura ad aprire un’indagine, concludendosi con la decisione di separare i minori dai genitori. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito a livello nazionale, dividendo l’opinione pubblica tra chi difendeva il diritto della famiglia a scegliere il proprio stile di vita e chi, invece, riteneva che tale scelta mettesse a rischio il benessere dei bambini.

In un recente intervento pubblico, De Luca ha espresso la sua opinione sulla questione in modo netto: «La famiglia nel bosco? Io sono fra quelli che darebbe tre anni di carcere al padre e alla madre di quei bambini». Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni, sottolineando come, a suo avviso, il comportamento dei genitori sia stato irresponsabile e dannoso per i figli.

La vicenda ha assunto anche una dimensione politica quando la coppia è stata ricevuta dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, esponente di Fratelli d’Italia. Questo incontro ha ulteriormente acceso le polemiche, con De Luca che ha ribadito la sua posizione critica: «Ma qualcuno si ricorda che quei due sciagurati non avevano vaccinato i tre bambini? Che non li mandavano a scuola, che non gli facevano fare la visita pediatrica, che venivano lavati una volta alla settimana, che vivevano come animali in un tugurio nel quale non c’era corrente elettrica e l’acqua calda, o no?».

Il tema dei vaccini è particolarmente sentito da De Luca, che durante il suo mandato come presidente della Regione Campania ha dovuto affrontare l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. Nel suo intervento, ha collegato la vicenda della famiglia di Palmoli alle difficoltà incontrate nel contrastare le posizioni dei cosiddetti no-vax: «È chiaro – chiude De Luca, riferendosi ai bimbi tolti ai genitori – che è un trauma per tre bambini, ma i responsabili sono quei due che pensavano di fare la vita bucolica rovinando tre ragazzini che sono stati costretti in paese non vaccinati».

La storia della famiglia ha sollevato interrogativi più ampi sul bilanciamento tra libertà individuale e responsabilità sociale. Molti si sono chiesti fino a che punto lo Stato debba intervenire nelle scelte personali dei cittadini quando queste coinvolgono minori e questioni di salute pubblica. La decisione della procura di allontanare i bambini dai genitori è stata accolta con favore da una parte dell’opinione pubblica, mentre altri hanno manifestato solidarietà alla coppia, vedendo nella loro scelta uno stile di vita alternativo e rispettoso della natura.

Da un lato, ci sono coloro che ritengono che i genitori abbiano il diritto di crescere i propri figli secondo i propri valori e convinzioni. Dall’altro lato, molti sostengono che la mancanza di vaccini, istruzione e cure mediche rappresenti una grave violazione dei diritti dei bambini e giustifichi l’intervento delle autorità.

La vicenda resta al centro dell’attenzione mediatica e politica, con opinioni divergenti che riflettono le tensioni tra libertà individuali e tutela collettiva. Nel frattempo, i tre bambini si trovano in una casa famiglia, lontani dai genitori e da quel contesto di vita che aveva suscitato tante polemiche.

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