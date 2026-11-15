Fornero sul salario minimo:«9 euro all’ora sono un po’ tanti, forse meglio 8 o 7».





Nel luglio 2023, a In Onda Estate, l’ex ministra del Lavoro si disse favorevole a una paga minima, ma invitò a valutare una soglia inferiore. Luca Telese contestò la sua posizione.





Nel luglio 2023, durante In Onda su La7, Elsa Fornero affrontò con Luca Telese la questione della paga minima stabilita per legge. L’ex titolare del Lavoro appoggiava l’introduzione di un limite retributivo per ora, tuttavia riteneva troppo alta la proposta di nove euro emersa nel programma. A suo giudizio, sette oppure otto euro erano opzioni possibili, da ponderare attentamente prima della decisione finale.

La posizione espressa da Fornero non coincideva con un’opposizione al principio di una retribuzione minima. La sua riserva riguardava il livello proposto e le modalità con cui applicare la misura. Nel dibattito, perciò, il punto non era soltanto se stabilire una protezione per legge, ma anche quale importo scegliere e come renderlo operativo. L’estratto disponibile non attribuisce all’ex ministra una proposta completa di regole.

La replica di Luca Telese

Telese, intervenuto nel confronto, non condivise il giudizio espresso sui nove euro e portò l’attenzione sui salari particolarmente esigui. Considerava che la presenza di stipendi così contenuti fosse una ragione per affrontare una garanzia destinata ai dipendenti. Nel resoconto, il dissenso riguarda dunque l’ordine delle priorità: prudenza sull’ammontare da una parte, necessità di agire quando le retribuzioni restano inadeguate dall’altra, secondo i due interlocutori.

Nel ribadire il proprio appoggio alla paga minima, Fornero richiamò l’esigenza di ponderare sia la somma prevista sia il modo di renderla operativa. Il brano non specifica parametri per determinare la soglia, categorie coinvolte o raccordi con gli accordi collettivi. Di conseguenza, queste informazioni non consentono di delineare una proposta normativa né di assegnare ai partecipanti indicazioni ulteriori rispetto a quelle riferite.

Anche il significato concreto delle cifre resta circoscritto. Il testo non chiarisce se sette, otto e nove euro siano importi lordi o netti, né indica a quale tipologia di contratto o di orario si riferissero. Senza queste precisazioni, il confronto permette di identificare la soglia oggetto del dissenso, ma non di calcolare quale somma arriverebbe effettivamente in busta paga a una persona occupata.

Che cosa resta da chiarire

La domanda sul rapporto fra paga oraria e costo della vita compare come tema aperto, non come questione risolta dalla trasmissione. I dati forniti non descrivono le spese delle famiglie, le retribuzioni italiane o la situazione dei lavoratori a basso reddito. Non consentono quindi di stabilire se una soglia di sette, otto o nove euro garantirebbe condizioni dignitose. Presentare una risposta quantitativa richiederebbe informazioni che qui non sono disponibili.

Per valutare quelle cifre servirebbero almeno elementi sul potere d’acquisto e sulla distinzione tra lordo e netto. Contano inoltre le ore lavorate e le condizioni contrattuali, ma l’estratto non offre dettagli su questi aspetti. Richiamarli serve a delimitare ciò che si può affermare, non a completare con supposizioni la discussione televisiva. La differenza tra le tre soglie, da sola, non descrive il reddito complessivo di una persona.

Resta dunque una distinzione essenziale: Fornero sostenne il principio del salario minimo, pur manifestando dubbi sui nove euro e indicando sette o otto come valori da considerare; Telese replicò richiamando la necessità di proteggere chi percepisce paghe basse. Questa ricostruzione non stabilisce quale proposta sia più adatta e non aggiunge una valutazione economica ai loro interventi. Riporta il contrasto così come emerge dai fatti disponibili.

Il passaggio di In Onda Estate continua a sollevare la domanda su quale dovrebbe essere una soglia oraria adeguata. Il materiale permette di riferire il confronto e i numeri citati, ma non di individuare un importo corretto per tutti i lavoratori o per ogni situazione. Per rispondere servirebbero dati e criteri ulteriori, assenti nell’estratto. Il pubblico è quindi chiamato a esprimersi su una questione che resta aperta.

Nel luglio 2023, in definitiva, la discussione televisiva riguardò insieme il valore da assegnare alla paga minima e il motivo per cui una tutela fosse ritenuta necessaria. La cautela di Fornero sui nove euro e l’obiezione di Telese sulle retribuzioni basse rappresentano i due elementi centrali riportati. Nessuno dei dati disponibili consente di trasformare quel confronto in una risposta definitiva sulla soglia da adottare.



