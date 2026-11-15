Alessandro Borghese rompe il silenzio sul figlio mai conosciuto: «È stato un errore di gioventù, lo seguo da lontano»

Lo chef ha 19 anni e vive all’estero: Borghese ha detto di sostenerlo a distanza insieme alla moglie Wilma Oliviero





Lo chef ha 19 anni e vive all’estero: Borghese ha detto di sostenerlo a distanza insieme alla moglie Wilma Oliviero





Nel podcast condotto da Gianluca Gazzoli, Alessandro Borghese è tornato sulla paternità di un ragazzo diciannovenne, mai visto di persona. Ha spiegato che la notizia gli arrivò soltanto dopo la nascita e che successivamente riconobbe il figlio. Il giovane risiede fuori dall’Italia; lo chef ha riferito di seguirne da lontano il percorso e di sostenerlo anche con aiuti economici, insieme alla moglie Wilma Oliviero. Gazzoli ha riproposto il tema durante il colloquio e Borghese ha confermato che un faccia a faccia non è ancora avvenuto. Ha lasciato aperta l’eventualità di incontrarlo in futuro, senza fissare scadenze o indicare condizioni precise.

Secondo il racconto dello chef, incontrare il figlio non è semplice perché le rispettive situazioni sono difficili da conciliare. Il ragazzo conosce l’identità del padre, ha riferito Borghese, ma finora non è capitata l’occasione di vedersi. Non ha fornito ulteriori spiegazioni e ha indicato l’esistenza di questioni private che preferisce non affrontare. Ha inoltre dichiarato di non volersi nascondere, pur essendo un personaggio pubblico. Per lui essere padre comporta responsabilità; sua moglie partecipa inoltre al sostegno del giovane. Le dichiarazioni non descrivono però contatti diretti fra i due, né suggeriscono che abbiano una relazione quotidiana.

Nel corso del dialogo, Borghese ha raccontato che la notizia della paternità gli arrivò solo in seguito alla nascita del bambino. In precedenza, durante la giovinezza, si era spostato per il mondo; più tardi avrebbe costruito in Italia la propria carriera da chef e presentatore televisivo. Ha definito quell’esperienza un «errore di gioventù», precisando che non intendeva fornire ulteriori dettagli sulla relazione. Ha anche ammesso quanto sia complicato far convivere le due situazioni. In famiglia, ha spiegato, l’argomento non viene tenuto nascosto. Infine ha riconosciuto alla moglie una visione lungimirante e ha detto apertamente di essere un personaggio pubblico, senza volersi sottrarre a questa realtà.

Oltre al ragazzo, Alessandro Borghese è padre di due figlie avute con Wilma Oliviero. Arizona è venuta al mondo nel 2012, mentre Alexandra è nata nel 2016. In un colloquio con Il Giorno, lo chef si era descritto come molto protettivo con loro, ma aveva aggiunto di cercare di non imporre limiti e di permettere alle ragazze di vivere le proprie esperienze. La moglie, secondo quanto riferito, prende parte anche al sostegno del figlio. Non sono stati precisati né l’entità degli aiuti economici né le modalità con cui vengono forniti; il racconto non consente inoltre di dedurre altri elementi sul legame fra i figli.

Le dichiarazioni sul figlio non sono Nuove: nel 2019 Borghese aveva detto che sapeva da anni di essere padre di un ragazzo nato nel 2006, mai incontrato. Aveva inoltre raccontato di essersi fatto carico degli aspetti legali ed economici dopo la notizia. In un momento successivo, intervistato da Il Giorno, confermò di aver riconosciuto il giovane e di provvedere al suo sostegno, ma non entrò nelle dinamiche particolari che li riguardano. La data di nascita comunicata allora corrisponde all’età di 19 anni citata nella conversazione più recente. Da questa coincidenza, tuttavia, non si può concludere che i due abbiano avuto un incontro.

Nel corso del podcast condotto da Gianluca Gazzoli, Alessandro Borghese ha affrontato nuovamente la vicenda del figlio senza indicare sviluppi concreti. Alla domanda su un possibile incontro, ha ricordato che non è avvenuto e ha lasciato aperto ciò che potrà succedere più avanti. Il ragazzo risiede fuori dall’Italia, elemento che rende complesso far coincidere le rispettive situazioni, secondo quanto ha spiegato. Borghese non ha fornito ragioni né dettagli personali, richiamando aspetti riservati. Ha però ribadito di aver riconosciuto il giovane e di sostenerlo da lontano. A oggi, i due non hanno avuto occasione di conoscersi direttamente.



