Frana a Niscemi, crolla nel vuoto una palazzina di tre piani: era in bilico da giorni





A Niscemi, nel quartiere Sante Croci, una palazzina di tre piani è crollata in seguito a una frana che ha colpito la zona nei giorni scorsi. Questo edificio era già in una situazione precaria, in bilico sul costone dopo i recenti eventi franosi. La palazzina crollata si trovava a pochi metri da un’immagine che ha fatto il giro del mondo, rappresentante un’auto sul precipizio, simbolo della gravità della situazione.





Da questa mattina, Niscemi è interessata da piogge incessanti, che hanno aggravato ulteriormente le condizioni del terreno. Negli ultimi giorni, si erano già verificati altri cedimenti, accompagnati da forti boati, segno che la stabilità della zona era compromessa. Le autorità locali hanno attivato misure di sicurezza e monitoraggio per prevenire ulteriori disastri.

Il crollo ha lasciato visibili macerie, tra cui pezzi di stanze, mobili e persino fotografie appese ai muri delle abitazioni lesionate. Le forze dell’ordine e la protezione civile continuano a presidiarne l’area, vigilando su eventuali sviluppi e garantendo la sicurezza dei residenti. Durante la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario del distretto di Caltanissetta, la presidente della Corte d’appello, Domenica Motta, ha dichiarato che “oggi Niscemi è la priorità dell’Italia”, esprimendo solidarietà e vicinanza ai cittadini colpiti dalla frana.

In risposta alla situazione di emergenza, il Centro di coordinamento soccorsi ha tenuto una riunione presso la sala della Protezione civile della Prefettura di Caltanissetta. È stato deciso che lunedì le scuole nel comune siciliano riapriranno, nonostante due istituti siano stati dichiarati inagibili a causa della frana. Gli alunni verranno ospitati in altri plessi scolastici, garantendo così la continuità educativa. Il vicario del prefetto ha comunicato che “sotto il coordinamento della Prefettura, sono state espletate diverse attività necessarie a riorganizzare l’apertura delle scuole per la giornata di lunedì”.

La frana ha causato notevoli danni e ha messo in luce la vulnerabilità della zona. Le autorità locali stanno lavorando per garantire la sicurezza dei residenti e per valutare i danni strutturali. La situazione rimane sotto attenta osservazione, con esperti geologi e ingegneri che analizzano il terreno e le strutture circostanti per prevenire ulteriori incidenti.

L’attenzione dei media e delle istituzioni è rivolta a Niscemi, dove la comunità sta affrontando una crisi significativa. La solidarietà espressa da parte delle autorità e dei cittadini di altre regioni è fondamentale per supportare gli abitanti colpiti. Le operazioni di soccorso e monitoraggio continueranno finché la situazione non sarà completamente stabilizzata.



