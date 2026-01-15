Francesca Michettoni muore a letto a 31 anni: aveva detto di non sentirsi bene. Il dolore ad Ascoli





Francesca Michettoni, 31 anni, è stata trovata morta nel suo letto nella sua casa di Acquaviva Picena. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio del 14 gennaio, poco dopo le 17, quando i familiari sono entrati nella sua camera per svegliarla. La giovane, commessa presso il supermercato Coal di San Benedetto, si era ritirata a riposare, convinta di aver contratto l’influenza e non sentendosi bene sin dalla mattina.





Nonostante la giovane età, Francesca era una persona molto attiva e conosciuta nella sua comunità. Fin da piccola aveva aiutato nella gestione del bar di famiglia, situato all’angolo di fronte alla Banca Intesa. La sua esperienza lavorativa includeva anche un periodo trascorso all’asilo nido, dove si prendeva cura di molti bambini. Francesca era madre di una bambina di nove anni, che quest’anno avrebbe fatto la comunione insieme ai suoi coetanei.

Recentemente, Francesca aveva iniziato a lavorare nel supermercato Coal di viale De Gasperi a San Benedetto, un’attività gestita dai suoi parenti. La madre, Mariangela, è una Rossi, e anche lei aveva lavorato nel punto vendita storico di Acquaviva. In un piccolo paese come Acquaviva Picena, tutti si conoscono e Francesca era benvoluta per la sua gentilezza e il suo modo di fare.

La sua famiglia è molto nota nella comunità, non solo per le attività commerciali che gestisce, ma anche perché la zia, Piera Rossi, è assessora all’istruzione nella giunta del sindaco Sante Infriccioli dal 2022. Quando Francesca non ha risposto alle chiamate, Piera è stata tra le prime ad accorrere a casa della sorella Mariangela. Sotto la casa, si è radunata una piccola folla di persone preoccupate.

All’arrivo dell’ambulanza, i soccorritori hanno tentato di rianimare la giovane, ma purtroppo senza successo. Il medico legale ha poi constatato il decesso, attribuito a cause naturali. La notizia della morte di Francesca ha colpito profondamente la comunità. “Siamo ovviamente tutti sconvolti,” ha dichiarato il sindaco Infriccioli, visibilmente affranto. “La conoscevamo tutti, Francesca; sono andato da Piera a portare il cordoglio di tutta la comunità.”

La morte improvvisa di Francesca Michettoni ha scosso non solo la sua famiglia ma anche gli amici e i conoscenti, che la ricordano come una persona solare e sempre disponibile. La comunità di Acquaviva Picena si trova ora a dover affrontare il dolore di una perdita inaspettata, riflettendo su quanto fosse amata e apprezzata.

In attesa di ulteriori dettagli, la famiglia e gli amici di Francesca si stanno organizzando per commemorare la sua vita e il suo contributo alla comunità. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata. La situazione ha messo in evidenza l’importanza del supporto reciproco in momenti di crisi, e la comunità si unisce nel dolore, pronta a sostenere la famiglia in questo difficile momento.



