Frontale tra due vetture nella notte sulla strada Regina, una si ribalta nel Lago di Como: un morto e tre feriti





Un tragico incidente ha avuto luogo nella notte ad Argegno, in provincia di Como, lungo la Strada Statale Regina, una delle principali arterie costiere del Lago di Como. Secondo le prime informazioni disponibili, poco dopo la mezzanotte, precisamente alle 00.06 del 16 giugno, un’auto, una Fiat Panda di colore blu, è finita nel lago con due persone a bordo. Una donna è riuscita a uscire dall’abitacolo prima che il veicolo affondasse ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Purtroppo, l’altro passeggero, un uomo di cui non è ancora nota l’età, è deceduto. Il suo corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco.





Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, due veicoli si sarebbero scontrati frontalmente. A seguito dell’impatto violento, uno dei mezzi ha sfondato il muretto di protezione situato lungo la carreggiata e ha precipitato per diverse decine di metri nelle acque del lago. L’incidente ha coinvolto un totale di quattro persone, tra cui un ragazzo di 29 anni, un altro di 30 e una ragazza di 35. Al momento dell’arrivo dei soccorsi, uno dei ragazzi era già deceduto. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi del 118, che sono intervenuti in codice rosso. Sul luogo dell’incidente sono giunte quattro ambulanze, due automediche e due elicotteri del 118 per prestare assistenza ai feriti. Tre delle quattro persone coinvolte nell’incidente sono state trasportate in ospedale: un giovane è stato trasferito all’ospedale Circolo di Varese tramite elisoccorso, un secondo paziente è stato inviato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, mentre il terzo è stato portato all’ospedale di Gravedona.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri della compagnia di Como e di Maneggio, insieme alla Guardia Costiera e ai vigili del fuoco di Como, che sono intervenuti con un’autopompa e la squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Como. Un’autogru del Comando di Varese è stata altresì mobilitata per assistere nelle operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’area.

Al momento, le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. È fondamentale chiarire cosa sia accaduto e quali siano le responsabilità legate a questo drammatico evento. Gli accertamenti sono in corso e la situazione è sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

La comunità di Argegno è scossa da questa tragedia, che ha portato alla perdita di una vita giovane e ha segnato profondamente le famiglie coinvolte. Le indagini continueranno nei prossimi giorni per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questo tragico incidente.

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