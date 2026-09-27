Fuori dal Coro 27 settembre 2026: anticipazioni e reportage dalla Bosnia





Mario Giordano torna con Fuori dal Coro domenica 27 settembre su Rete 4. Tra le inchieste della prima puntata, un reportage dalla Bosnia sulla rotta verso Trieste.





Riparte Fuori dal Coro. Domenica 27 settembre 2026 Mario Giordano torna in prima serata su Rete 4 con la nuova stagione del programma di approfondimento e inchiesta. L’appuntamento è previsto intorno alle 21.30, subito dopo RealPolitik.

La prima puntata della stagione 2026-2027 parte con diversi temi di cronaca. Tra i servizi annunciati spicca un reportage realizzato in Bosnia sulla rotta migratoria che conduce fino a Trieste. Una troupe della trasmissione ha seguito da vicino il sistema utilizzato per organizzare spostamenti e passaggi verso l’Italia.

Ma non sarà l’unico argomento della serata. La trasmissione si occuperà anche del quindicenne ferito al volto con un machete a Cesena e dello spaccio di nuove sostanze psicoattive nei palazzi occupati di Roma Est.

Fuori dal Coro 27 settembre 2026: il reportage dalla Bosnia

Una delle inchieste centrali della puntata di Fuori dal Coro del 27 settembre 2026 porterà dunque le telecamere lontano dagli studi televisivi.

La troupe del programma si è recata in Bosnia per documentare una delle rotte utilizzate dai migranti che attraversano i Balcani con l’obiettivo di raggiungere l’Italia.

Secondo le anticipazioni diffuse alla vigilia della trasmissione, i giornalisti si sarebbero infiltrati nella rete che organizza il trasferimento delle persone dalla Bosnia fino a Trieste.

Il reportage dovrebbe mostrare un sistema fatto di passaggi e cambi di automobili organizzati lungo il percorso.

Nella presentazione del servizio compare anche un’espressione particolare: “The Game”.

È il nome con cui viene indicato nel reportage il meccanismo legato al viaggio e ai tentativi di raggiungere il territorio italiano.

Le anticipazioni disponibili prima della messa in onda non permettono ancora di conoscere nel dettaglio tutte le persone incontrate dalla troupe, le località attraversate o l’intero materiale raccolto. Sarà quindi il servizio trasmesso su Rete 4 a mostrare quanto documentato sul campo.

L’arrivo a Trieste rappresenta il punto conclusivo del percorso seguito nell’inchiesta.

La posizione geografica della città rende da anni il territorio del Friuli-Venezia Giulia uno dei punti interessati dagli arrivi attraverso la cosiddetta rotta balcanica. Il servizio di Fuori dal Coro proverà a ricostruire soprattutto ciò che avviene prima dell’ingresso in Italia.

Le altre anticipazioni di Fuori dal Coro

La nuova stagione non si aprirà soltanto con il reportage dalla Bosnia.

Tra gli altri contenuti annunciati per domenica sera c’è un’intervista esclusiva a un ragazzo di 15 anni ferito al volto con un machete in un parco di Cesena.

Il caso aveva suscitato forte attenzione per la giovane età delle persone coinvolte e per la violenza dell’aggressione. Fuori dal Coro darà direttamente voce al quindicenne.

Un altro servizio porterà invece le telecamere a Roma Est.

I giornalisti entreranno in alcuni palazzi occupati per documentare lo spaccio di nuove sostanze psicoattive. Tra le droghe sulle quali si concentrerà l’inchiesta viene indicato anche il Fentanyl.

Il programma proverà quindi a mostrare dall’interno le modalità con cui queste sostanze circolano e vengono vendute.

Cronaca, sicurezza, droga e immigrazione saranno dunque alcuni dei principali temi della prima serata.

Mario Giordano torna alla guida di Fuori dal Coro

Al centro della trasmissione resta Mario Giordano, ancora una volta alla conduzione.

Il ritorno del programma era stato confermato ufficialmente nella presentazione dei palinsesti Mediaset 2026-2027, insieme agli altri principali appuntamenti informativi di Rete 4.

La partenza di Fuori dal Coro è stata fissata più avanti rispetto a diversi altri programmi della rete. La nuova stagione prende infatti il via il 27 settembre, mentre altre trasmissioni di approfondimento erano già tornate in onda nelle settimane precedenti.

Per Giordano si tratta della nona stagione alla guida del programma.

La formula resta legata a reportage, servizi realizzati sul territorio, interviste e dibattiti in studio. Negli anni Fuori dal Coro ha costruito una propria identità proprio attraverso le inchieste e il confronto su alcuni dei temi maggiormente discussi dell’attualità italiana.

Quando e dove vedere Fuori dal Coro

La prima puntata della nuova stagione di Fuori dal Coro va in onda domenica 27 settembre 2026 su Rete 4.

L’inizio è previsto in prima serata, intorno alle 21.30, dopo l’appuntamento con RealPolitik.

La puntata segna quindi ufficialmente il ritorno di Mario Giordano nel palinsesto autunnale della rete.

Particolare attenzione sarà inevitabilmente rivolta al reportage dalla Bosnia. L’inchiesta promette di seguire da vicino il percorso che conduce fino al confine italiano e quindi verso Trieste, cercando di documentare i meccanismi utilizzati per organizzare gli spostamenti.

Soltanto con la messa in onda sarà però possibile conoscere integralmente ciò che la troupe ha filmato durante il viaggio e verificare tutti i dettagli dell’inchiesta annunciata.

Per Fuori dal Coro, la stagione 2026-2027 comincia quindi direttamente sul campo, con una puntata che affianca cronaca italiana e reportage internazionale.

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