Un alpinista ha recuperato un contenitore di birra smarrito negli anni Settanta e rimasto intrappolato a tremila metri di quota vicino al rifugio Sasso Nero





Un alpinista ha recuperato un contenitore di birra smarrito negli anni Settanta e rimasto intrappolato a tremila metri di quota vicino al rifugio Sasso Nero





Il progressivo scioglimento delle superfici ghiacciate sulle vette più alte dell’arco alpino continua a fare riemergere oggetti rimasti nascosti per moltissimo tempo, raccontando storie dimenticate e attività svolte in passato ad alta quota. Un episodio insolito è avvenuto recentemente sulle montagne dell’Alto Adige, dove un ritrovamento ha suscitato curiosità e stupore dopo quasi mezzo secolo trascorso in un ambiente caratterizzato da temperature rigide e condizioni meteorologiche estreme.

La vicenda è stata raccontata attraverso i social network dall’azienda Harpf, attiva da oltre centoquarant’anni nel settore delle bevande e con sede in provincia di Bolzano. Sulle Alpi dello Zillertal, un alpinista di nome Daniel ha ritrovato un vecchio fusto di birra risalente al 1978, rimasto intrappolato tra i ghiacci per quasi cinquant’anni. Secondo una prima ricostruzione fornita, tutto sarebbe cominciato durante un trasporto effettuato con un elicottero destinato probabilmente a rifornire una struttura di montagna. Qualcosa sarebbe andato storto e una parte del carico sarebbe precipitata, scomparendo tra neve e ghiaccio senza che nessuno riuscisse più a recuperarla.

Il luogo esatto del ritrovamento si trova nei pressi del rifugio Sasso Nero, a circa tremila metri di quota. Il contenitore, nonostante qualche ammaccatura, era ancora riconoscibile ed è stato trasportato verso valle grazie a abili manovre con un carrello eseguite dall’alpinista. La parte più sorprendente della vicenda è arrivata dopo il recupero, quando un piccolo gruppo di appassionati ha deciso di assaggiare il contenuto del fusto risalente agli anni Settanta. Nonostante fossero trascorsi quasi cinquant’anni, il giudizio dei presenti è stato inatteso, poiché la bevanda è stata definita ancora buona, sebbene il racconto non fornisca informazioni su eventuali analisi di laboratorio per verificarne la sicurezza effettiva dopo un periodo così lungo.

Per l’azienda Harpf, il ritrovamento rappresenta una significativa testimonianza del proprio passato e della lunga storia commerciale sul territorio altoatesino, poiché con ogni probabilità il fusto proveniva originariamente proprio dai magazzini della storica impresa. La scoperta singolare unisce così la storia aziendale locale, la vita nei rifugi alpini e la capacità delle montagne di custodire a lungo testimonianze dimenticate che riaffiorano lentamente tra i ghiacci perenni.

La vicenda ha suscitato molta curiosità tra gli appassionati delle terre alte, che vedono in questi eventi eccezionali la dimostrazione di come la natura sappia conservare intatti i segni di un epoca passata tra le nevi perenni. Il contenitore di bevande, rimasto intrappolato per quasi cinquantanni a tremila metri di quota nei pressi del rifugio Sasso Nero e successivamente trasportato a valle grazie allabilità di un alpinista, costituisce senza dubbio un pezzo unico e prezioso per limpresa bolzanina, la quale ha voluto condividere con tutti la grande emozione provata per questo singolare e fortuito ritrovamento avvenuto nei giorni scorsi dopo un lungo periodo di oblio trascorso in alta quota tra le aspre montagne della regione alpina.

Il fenomeno del ritiro dei ghiacciai attira costantemente l’attenzione degli studiosi, degli esperti di cambiamenti climatici, degli escursionisti e degli alpinisti che frequentano le montagne. Oggetti di viaggiatori, attrezzature di vecchie spedizioni e materiali abbandonati decenni prima possono ricomparire dove nessuno avrebbe mai immaginato di trovarli. Ogni scoperta rappresenta un piccolo viaggio nel passato capace di ricostruire vicende delle quali si era persa ogni traccia documentata.

Nel frattempo, in contesti istituzionali differenti ma legati alle notizie recenti, il ministro degli esteri Ignazio Cassis ha incontrato il Commissario europeo Maros Sefcovic a margine del Forum economico mondiale in pieno svolgimento a Davos. Sul tavolo delle discussioni presso la House of Switzerland si sono affrontati i negoziati tra Berna e l’Unione Europea, con particolare attenzione alle sfide globali nel settore del commercio e alla sicurezza economica a Bruxelles.



